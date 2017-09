Cosenza-Andria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Andria, LaPresse

Cosenza-Andria, diretta dal signor Curti di Milano, sabato 16 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una partita della quarta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Entrambe le squadre speravano sicuramente in una partenza migliore in questo nuovo campionato di Serie C. Soprattutto il Cosenza, che sembrava costruito per poter ambire da subito per obiettivi importanti, ma che ha dovuto fare i conti con una partenza shock segnata dalle sconfitte sul campo del Monopoli e soprattutto in casa contro la Paganese, delusione particolare considerando che i rossoblu venivano considerati di ben altra caratura tecnica rispetto ai campani.

In Serie C però i risultati vanno strappati con le unghie e con i denti, e così i rossoblu hanno dovuto sudare sette camicie per strappare sabato scorso il primo punto in casa di un'altra grande finora non all'altezza della situazione, il Matera. Zero a zero in Basilicata e Cosenza capace di realizzare finora solo un gol in questo avvio di campionato: urge una scossa contro un'Andria che, dopo il pirotecnico pareggio interno contro la Juve Stabia, tre a tre alla prima giornata, sempre in casa sabato scorso non è andata oltre l'uno a uno contro la Casertana, facendosi raggiungere dal gol nel finale di Alfageme dopo essersi portata in vantaggio con Barisic. I pugliesi dopo due mezzi passi falsi allo stadio Degli Ulivi proveranno a riscattarsi ora in trasferta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE COSENZA ANDRIA

La partita Cosenza Andria potrà essere seguita in diretta streaming video via internet con un abbonamento o l'acquisto dell'evento sul portale sportube.tv, ma non in diretta tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Vito di Cosenza. Padroni di casa schierati con una difesa a quattro con Idda terzino destro, Pinna terzino sinistro e Dermaku e Pascali difensori centrali davanti all'estremo difensore Perina. Mungo, Palmiero e Bruccini formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo saranno schierati da inizio gara il francese Baclet, Caccavallo e Tutino. Risponderà l'Andria con Maurantonio a difesa della porta, il romeno Rada e Allegrini saranno i due difensori centrali con De Giorgi sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo i titolari saranno Matera, Quinto e Piccini, mentre in attacco nel tridente offensivo ci sarà spazio per lo sloveno Barisic, per Lattanzio e per Croce in posizione di centravanti.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari per i due allenatori, con la scelta tattica che cadrà sul 4-3-3 sia per l'allenatore del Cosenza, Fontana, sia per il tecnico dell'Andria, Loseto. Nell'ultimo precedente a Cosenza, datato 12 marzo 2017, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio con il punteggio di due a uno grazie alle reti di Statella e Tedeschi, con i pugliesi che sono riusciti solamente ad accorciare le distanze nel finale con Tito. L'Andria non passa a Cosenza dalla vittoria di misura con il punteggio di uno a zero datata 17 aprile 2011.

QUOTE E SCOMMESSE

Nonostante la falsa partenza in campionato, silani favoriti dai bookmaker con quota 1.85 per il successo interno proposta da Betclic, mentre Paddy Power alza fino a 4.30 la quota relativa al successo pugliese in trasferta e Bet365 propone invece a 3.50 la quota del pareggio. Non previsti molti gol, l'under 2.5 viene infatti quotato 1.68 da Unibet, mentre la quota dell'over 2.5 viene proposta a 2.25 da Bet365.

