Cremonese-Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Carpi, LaPresse

Cremonese-Carpi, diretta dal signor Giua di Olbia, sabato 16 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida di vertice nella quarta giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno iniziato infatti in maniera eccellente la propria stagione, soprattutto considerando quelle che erano le aspettative iniziali. La Cremonese è tornata dopo oltre un decennio sulla ribalta della Serie B, inziando con un durissimo scontro fra neopromosse sul campo del Parma, risoltosi a favore degli emiliani di misura.

E' arrivata però la riscossa in maniera perentoria nelle successive due partite, con la vittoria casalinga per tre a uno contro l'Avellino, in uno stadio Zini pavesato a festa per il ritorno in cadetteria dei grigiorossi, e poi la goleada a domicilio rifilata alla Pro Vercelli, quattro a uno e Cremonese subito proiettata nella zona alta della classifica. Comunque a tre punti da un Carpi già capolista solitario del campionato, con tre vittorie in altrettante partite disputate che hanno subito fatto partire col piede giusto i biancorossi dopo la delusione della finale play off persa nel giugno scorso con il Benevento.

Ripartendo da un allenatore emergente come Calabro, il Carpi ha ottenuto immediatamente la vittoria contro il Novara in casa, poi ha espugnato La Spezia e di nuovo tra le mura amiche dello stadio Cabassi, è passato contro la Salernitana. Particolare da sottolineare, tutte e tre le vittorie sono state ottenute di misura, con il punteggio di uno a zero. Risultati importantissimi grazie ai gol di Malcore alla prima giornata, Mbakogu alla seconda e ancora Malcore alla terza, col Carpi che assieme al Venezia è l'unica formazione del campionato di Serie B a non aver ancora subito gol in questo avvio di campionato. C'è da attendersi dunque una sfida di grande livello, un nuovo risultato positivo farebbe decollare le ambizioni della vincente.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE CREMONESE CARPI

Cremonese-Carpi sarà visibile in esclusiva in diretta tv da tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale Sky Calcio 9 del satellite (numero 259), ma ci sarà anche la possibilità di collegarsi sul sito skygo.sky.it e seguire la diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Zini si confronteranno queste probabili formazioni. Grigiorossi padroni di casa schierati con il portiere kosovaro Ujkani tra i pali, mentre sulla fascia destra giocherà Almici e sulla fascia sinistra Renzetti, mentre al centro della difesa ci saranno Canini e il brasiliano Claiton. A centrocampo, terzetto titolare con Cavion, Arini e Pesce, mentre in attacco al fianco del belga Mokulu ci saranno Brighenti e Piccolo nel tridente offensivo. La risposta del Carpi sarà affidata a Colombi a difesa della porta, mentre i tre centrali di difesa saranno Poli, Sabbione e Ligi. A centrocampo spazio a Hraiech, Pasciuti e Verna nella zona centrale della mediana, mentre lo sloveno Jelenic a destra e Bittante a sinistra saranno i due esterni laterali. In attacco spazio al nigeriano Mbakogu al fianco di Manconi.

LA CHIAVE TATTICA

Confronto tattico molto interessante fra due allenatori considerati tra i più preparati della Serie B. 4-3-3 per la Cremonese di Tesser, che l'anno scorso si è distinta in una strepitosa rimonta che le ha permesso di strappare la promozione diretta all'Alessandria all'ultima giornata. 3-5-2 per il Carpi che ha deciso di puntare forte su mister Calabro, artefice del miracolo Virtus Francavilla, con la formazione pugliese portata dalla Serie D alla disputa dei play off per la Serie B nella scorsa stagione. Le due squadre non si incrociano in campionato dalla Lega Pro 2012/13: il 3 febbraio del 2013 a Cremona sono stati i grigiorossi ad avere la meglio, sotto di una rete fino a un minuto dal novantesimo, vinsero con le reti di Moi e Martina Rimi per il tre a due finale. A Carpi, il 23 settembre del 2012, pareggio uno a uno con gol di Arma per i lombardi e Le Noci per gli emiliani.

QUOTE E SCOMMESSE

La Cremonese, nonostante la partenza fiammante del Carpi, è favorita con vittoria lombarda quotata al raddoppio da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Paddy Power offre a 4.40 la quota per quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva del Carpi in altrettante partite fin qui disputate in campionato.

© Riproduzione Riservata.