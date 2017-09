Crotone Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Crotone-Inter, LaPresse

Crotone-Inter, diretta dal signor Banti di Livorno, sabato 16 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà la sfida che aprirà ufficilamente la quarta giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Scida di Crotone andrà in scena un match delicato, seppur per motivi diversi in chiave di classifica, per entrambe le squadre. Dopo il miracolo sportivo della scorsa stagione, il Crotone si è trovato di fronte all'ennesima partenza problematica, pur potendo sfruttare il vantaggio di giocare in casa le prime due partite della nuova Serie A. Questo a causa di una partita contro il Milan influenzata dall'espulsione immediata per Ceccherini, che ha costretto il Crotone a giocare tutta la partita in inferiorità numerica.

Contro l'Hellas Verona in casa però i calabresi si aspettavano qualcosa in più, così come contro il Cagliari in trasferta, un solo punto con quelle che potrebbero essere due dirette concorrenti per la salvezza. L'Inter al contrario arriva a Crotone da capolista, tre vittorie su tre e la cura Spalletti che sembra aver completamente rigenerato giocatori che erano stati segnalati in maniera quasi definitiva sul piede di partenza, come Perisic, autore di un gol strepitoso contro la Spal, e lo stesso Mauro Icardi, dopo un'estate travagliata ora più che mai al centro del progetto dell'ex allenatore della Roma, che cercherà in Calabria la quarta vittoria consecutiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CROTONE INTER

Crotone Inter sarà visibile in diretta tv sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) da tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet dell'evento. Gli abbonati Mediaset Premium potranno invece vedere il match sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, oppure via internet con il sito play.mediasetpremium.it che trasmetterà la diretta streaming video.

LA SITUAZIONE

Come l'anno scorso, il Crotone non è riuscito ad iniziare nel migliore dei modi il campionato di Serie A. Dopo aver sofferto ma superato il terzo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup, eliminando il Piacenza, i calabresi hanno perso zero a tre il match d'esordio col Milan, per poi pareggiare, sempre in casa, senza reti contro l'Hellas Verona ottenendo il primo punto del nuovo torneo. Quindi, domenica scorsa un nuovo ko, di misura sul campo del Cagliari. L'Inter invece ha fatto bottino pieno in barba ad un calendaio per niente agevole in avvio. I nerazzurri hanno battuto tre a zero la Fiorentina in casa, quindi hanno espugnato in rimonta, tre a uno, il campo della Roma, con un successo da grande ex per il tecnico Luciano Spalletti. Infine, contro l'organizzata e coriacea Spal, è arrivato un successo per due a zero. Grande protagonista in questo avvio di stagione, Maurito Icardi con cinque gol in tre partite di campionato tornato ai suo massimi livelli di rendimento in nerazzurro.

I PRECEDENTI

Gli unici precedenti ufficiali tra le due squadre risalgono al campionato della scorsa stagione, che fu il primo nella storia del Crotone nella massima serie. E allo stadio Scida il 9 aprile 2017 sono stati gli Squali ad ottenere una storica vittoria che fu fondamentale per ottenere la salvezza in rimonta sull'Empoli. Vittoria per due a uno propiziata da una doppietta di Falcinelli, mentre fu D'Ambrosio per l'Inter ad accorciare le distanze. All'andata, il 6 novembre 2016, l'Inter ha vinto tre a zero a San Siro ma soffrendo fino all'ottantaquattresimo minuto, quando fu Perisic a sbloccare il risultato prima che a fissare il risultato ci pensasse la doppietta di Icardi.

QUOTE E SCOMMESSE

L'Inter partita col vento in poppa in questo nuovo campionato viene considerata nettamente favorita per la conquista dei tre punti in Calabria, con vittoria esterna nerazzurra quotata 1.33 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 10.50 la quota relativa al successo interno degli squali e Betclic propone a 5.25 la quota per l'eventuale pareggio. Paddy Power offre a 1.66 la quota per l'over 2.5, Bet365 a 2.20 la quota per l'under 2.5, prevista quindi una sfida ricca di gol allo stadio Ezio Scida.

