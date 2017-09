Empoli-Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Ascoli, LaPresse

Empoli-Ascoli, diretta dal signor Balice di Termoli, sabato 16 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del fitto programma della quarta giornata di campionato in Serie B. Il campionato degli azzurri empolesi è iniziato con un calendario difficile ma al quale la squadra ha saputo contrapporsi con grande energia. Dopo il pareggio in casa della Ternana, i toscani hanno sfoderato una grande prestazione con il tre a due rifilato al Bari, con la doppietta di Caputo e il gol di Donnarumma contro i quotati pugliesi. Nella trasferta di Palermo l'Empoli è riuscito ad opporre grande agonismo, rimontando con Caputo (ancora una doppietta per il bomber) due gol di svantaggio e trovando il definitivo tre a tre al novantaquattresimo.

L'Ascoli ha perso tre a due sul campo del Cittadella, perdendo una partita di grande ardore agonistico e comunque convincendo almeno a tratti sul piano del gioco. All'esordio in casa i marchigiani hanno trovato però il loro riscatto con un rigore di Rosseti sufficiente per battere di misura la Pro Vercelli. Nella seconda partita consecutiva giocata allo stadio Cino e Lillo del Duca è arrivata però un'amara sconfitta contro il Novara, col vantaggio dell'uruguagio Lores neutralizzato dai piemontesi con la doppietta di Alessio Da Cruz.

Sicuramente le due squadre in queste stagioni hanno iniziato il loro cammino con ambizioni diverse, l'Empoli è sceso di nuovo in Serie B dopo tre stagioni nella massima serie e punta al riscatto, anche perché la retrocessione dello scorso anno, dilapidando un grande vantaggio sul Crotone, è stata particolarmente amara. L'Ascoli invece punta innanzitutto alla salvezza diretta, magari meno problematica di quella ottenuta nelle ultime due stagioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE EMPOLI ASCOLI

La partita Empoli-Ascoli potrà essere seguita in diretta tv esclusiva da tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 256 del satellite (Sky Calcio 6 HD), mentre la diretta streaming video sarà disponibile per vedere la partita via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Castellani: difesa a tre per l'Empoli padrone di casa con il croato Simic, Simone Romagnoli e Luperto titolari davanti all'estremo difensore Provedel. Lo svizzero Untersee avrà il compito di presidiare la fascia destra e Pasqual la fascia sinistra, mentre il bosniaco Krunic sarà affiancato dall'algerino Bennacer e da Castagnetti al centro della linea mediana. In attacco Caputo, in grande spolvero dopo la doppietta rifilata a domicilio al Palermo, sarà affiancato da Alfredo Donnarumma. La risposta dell'Ascoli sarà affidata a Lanni tra i pali, mentre Padella e il francese Gigliotti saranno i due centrali nella difesa a quattro con Cinaglia impiegato in posizione di terzino destro e Mignanelli in posizione di terzino sinistro. A centrocampo toccherà a Buzzegoli e Carpani, playmaker arretrati alle spalle di Baldini, Clemenza e l'uruguaiano Lores, che supporteranno offensivamente l'unica punta di ruolo schierata tra i bianconeri, Favilli.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, l'Empoli di Vivarini giocherà ancora col 3-5-2, marchio di fabbrica della gestione Vivarini col tecnico che prova a rilanciarsi dopo le intense ma sfortunate esperienze di Teramo e Latina. 4-2-3-1 per l'Ascoli del duo Fiorin-Maresca, con l'ex centrocampista juventino all'esordio come allenatore. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo quattro anni, in un precedente che fu uno shock per l'Empoli, con l'Ascoli che passò al Castellani con un travolgente tre a zero, grazie alle reti di Zaza, Feczesin e Russo. L'Empoli non batte l'Ascoli in casa dal 3 dicembre 2011, con Tavano, Lazzari e Gorzegno che portarono sul tre a zero i toscani e a nulla valsero i gol bianconeri di Papa Waigo e Beretta.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker puntano decise in favore dei toscani, la cui vittoria interna viene quotata 1.60 da Bwin, mentre Paddy Power offre a 3.60 l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 7.00 l'investimento sull'eventuale successo esterno dei marchigiani allo stadio Castellani. Sui gol segnati, partita considerata da under 2.5 con quota 1.70 proposta da Paddy Power, mentre Bet365 offre a 2.10 la quota per l'over 2.5.

