Entella-Ternana/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Ternana (LAPRESSE)

Entella-Ternana, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, è una delle partite di Serie B in programma nel pomeriggio di sabato 16 settembre 2017: si gioca allo stadio Comunale di Chiavari con calcio d’inizio alle ore 15:00. La classifica del torneo cadetto dopo le prime 3 giornate vede l’Entella in terzultima posizione con 1 punto, mentre la Ternana viaggia nel vagone centrale a quota 5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ENTELLA TERNANA

Il match di Serie B tra Virtus Entella e Ternana sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Calcio 10, il numero 260: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice per acquistare l’evento in pay-per-view è 407498.

LA SITUAZIONE

Falsa partenza per la Virtus Entella allenata da Gianpaolo Castorina, che ha racimolato solamente 1 punto in 3 gare. Non ha aiutato l’esordio choc contro il Perugia, che nel turno d’apertura si è imposto per ben 1-5 a Chiavari. Nella seconda giornata è arrivato un pareggio esterno con il neopromosso Foggia (1-1), mentre sabato scorso i biancazzurri hanno perso per 2-1 nel derby ligure contro lo Spezia: il primo gol di Giuseppe De Luca non è bastato per uscire dal Picco con punti in tasca, perché in extremis (89’) Marilungo ha firmato il definitivo vantaggio spezzino. In ogni caso è ancora presto per eccessivi allarmismi: per l’Entella il match casalingo contro la Ternana si presenta come una buona occasione per sbloccare la casella delle vittorie. Ci è già riuscita la Ternana di mister Sandro Pochesci, tecnico romano che fino a quest’anno non era mai salito oltre la Serie C (conosciuta per la prima volta nella passata stagione, alla guida del Fondi). Una settimana fa le Fere si sono aggiudicate la sfida interna con il Cesena: decisiva la rete del centrocampista Federico Angiulli in apertura (7’). Ternana che peraltro è una delle 7 formazioni ancora imbattute in questo campionato di Serie B: nelle prime 2 giornate gli umbri hanno pareggiato con Empoli (1-1) e Salernitana (2-2 in trasferta).

PROBABILI FORMAZIONI

La Virtus Estrella dovrebbe confermare il modulo 4-3-3: vedremo se mister Castorina inserirà De Luca nel tridente d’attacco; in caso contrario conferma per il centravanti La Mantia affiancato dagli esterni Nizzetto e Luppi. Trio di centrocampo composto da Crimi, Troiano ed Eramo (ex di giornata), mentre in difesa dovremmo vedere all’opera Belli (terzino a destra), Brivio (a sinistra) e la coppia Ceccarelli-Pellizzer davanti al portiere Iacobucci. Schieramento speculare per la Ternana che dovrebbe scendere in campo con Plizzari tra i pali, lo slovacco Valjent e Gasparetto al centro della difesa, Vitello e Favalli esterni bassi. In cabina di regia Andrea Paolucci affiancato dalle mezzali Angiulli e Difendi, mentre in attacco Finotto e Tremolada (l’ex di parte rossoverde) sopporteranno la punta centrale Albadoro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote favorevoli ai padroni di casa per questo match di Serie B. Il portale online snai.it propone a 2,10 il segno 1 per il successo della Virtus Entella, poi a 3,05 il segno X per l’eventuale pareggio e a 3,85 il segno 2 per la vittoria esterna della Ternana. Under 1,65, Over 2,10, Gol 1,83 e NoGol 1,87.

