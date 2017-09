Fiorentina Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Bologna - LaPresse (repertorio)

Fiorentina e Bologna si affrontano in una partita diretta dall’arbitro Valeri e valida per la quarta giornata della Serie A. La Fiorentina, dopo un avvio shock, ha trovato la prima vittoria in campionato e ora è subito sotto il Bologna, che ha 4 punti e che viene invece da una sconfitta per certi versi immeritata. Il derby dell’Appennino è un classico del nostro calcio, una partita sempre molto sentita: appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, ore 18.00 di sabato 16 settembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FIORENTINA BOLOGNA

Fiorentina Bologna sarà trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: i canali sono Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD per quanto riguarda la piattaforma satellitare, Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD invece per la pay-tv del digitale terrestre. In entrambi i casi sarà possibile agli abbonati attivare il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO DEL MATCH

La Fiorentina di Pioli ha iniziato il campionato come peggio non poteva, con due sconfitte nelle prime due partite contro Inter e Sampdoria. Questo ha ovviamente acuito la spaccatura tra tifosi e società, dopo una estate in cui la piazza ha visto andare via i giocatori migliori da Firenze. Tuttavia Pioli ha predicato calma anche dopo i due stop contro Inter e Sampdoria, ricordando a tutti come la squadra sia da assemblare e ci voglia del tempo. I Viola hanno ritrovato parzialmente il sorriso grazie alla larghissima vittoria esterna contro il Verona, che ha consentito alla formazione toscana di togliere quel brutto "zero" dalla casella delle partite vinte. Il 5 a 0 rifilato agli scaligeri ha fatto rumore, ma Pioli ora non vuole cali di concentrazione, motivo per cui chiede ai suoi una gara di spessore anche in questo derby dell'Appennino. Obiettivo è quello di centrare la seconda vittoria di fila e sorpassare gli emiliani in classifica.

Il Bologna di Donadoni viene invece dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, uno 0 a 3 che a molti è sembrato risultato troppo pesante, visto che per oltre un'ora di gioco la formazione dell'ex CT della Nazionale è riuscita a imbrigliare quella di Sarri, avendo anche diverse occasioni per andare in vantaggio. Donadoni può quindi essere ottimista e dopo la vittoria esterna contro il Benevento (0 a 1), la quale ha fatto seguito all'1 a 1 casalingo contro il Torino, vuole cercare un altro risultato positivo lontano dal Dall'Ara, per riprendere a smuovere la classifica: obiettivo dichiarato è infatti quello di una salvezza tranquilla, a cui dovrà aggiungersi, nei piani di società ed allenatore, anche il lancio di alcuni giovani interessanti nel corso della stagione. Il match si presenta quindi ricco di motivi di interesse e tra questi vi è anche il fatto che Pioli, oggi sulla panchina della Fiorentina, ha allenato per tre anni il Bologna, dal 2011 al 2014.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni, la Fiorentina dovrebbe giocare come sempre con il 4-2-3-1. Pioli dovrà fare a meno di Eysseric, che non ha ancora recuperato da una distorsione alla caviglia. Identico discorso per Saponara, ancora infortunato e che secondo alcuni sta diventando un caso vista la lunga assenza. Nella Fiorentina i più attesi sono ovviamente Simeone jr e Chiesa jr. Nel Bologna di Donadoni, che dovrebbe schierarsi con un modulo speculare a quello della Fiorentina di Pioli, non ci sarà il cileno Pulgar, punito dalla società per alcune sue dichiarazioni: al suo posto scenderà in campo Donsah. L'unico dubbio di Donadoni riguarda l'utilizzo di uno tra Palacio e Krejci, ma se l'argentino dovesse recuperare da un affaticamento muscolare patito in allenamento, risulta quasi certa la maglia da titolare per lui, dopo l'ottima prova fornita contro il Napoli. Conferma in difesa, infine, per Masina, nonostante alcuni errori di troppo nell'ultima partita di campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando infine a vedere le quote del match, che si giocherà questo pomeriggio alle ore 18:00, si scopre come la Fiorentina parta favorita. La Snai ad esempio quota un'affermazione dei ragazzi di Pioli a 1,53 volte la cifra giocata, mentre un successo dei ragazzi di Donadoni è dato a 6,50. Un pareggio, che accontenterebbe forse entrambe le formazioni, viene pagato 4,00 volte la scommessa.

