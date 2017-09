Foggia-Palermo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia-Palermo (LAPRESSE)

Foggia-Palermo sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, trentaduenne della sezione di Padova: ad assisterlo i guardalinee Cecconi e Baccini e il quarto uomo Valiante. La partita è valida per la quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e si gioca sabato 16 settembre allo stadio Pino Zaccheria di Foggia: fischio d’inizio in programma per le ore 15:00. Sfida tra una delle squadre neopromosse dalla ex Lega Pro e una delle tre retrocesse dalla Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FOGGIA PALERMO

La partita di Serie B tra Foggia e Palermo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare la sfida in pay-per-view con il codice 407443.

LA SITUAZIONE

Test già delicato per il Foggia di mister Giovanni Stroppa, che nelle prime 3 giornate di campionato ha raccolto 1 punto ed incassato 11 gol (più di tutti prima del quarto turno). Nell’esordio di fine agosto i satanelli sono stati travolti a Pescara per 5-1, e con lo stesso punteggio hanno perso anche ad Avellino una settimana fa; in mezzo il prezioso pareggio casalingo con la Virtus Entella (1-1) che ha sbloccato la casella dei punti. Nella quarta giornata il Foggia riceve un cliente difficile come il Palermo, candidato ad un torneo di vertice anche se reduce da 2 pareggi consecutivi. L’ultimo è stato particolarmente amaro: sabato scorso, in casa con l’Empoli, i ragazzi allenati da Bruno Tedino si sono portati avanti per due volte, prima sul 2-0 e poi sul 3-3, venendo sempre recuperati dai toscani che in pieno recupero (94’) hanno strozzato in gola l’urlo del Barbera, grazie al gol di Caputo su calcio di rigore. Nel primo tempo l’uno-due firmato da Cionek e Coronado aveva illuso il Palermo, che poi dopo la rimonta empolese era tornato in vantaggio con la prima rete rosanero di Gnahoré. Nei primi due turni invece i siciliani hanno battuto lo Spezia (2-0) e pareggiato a reti bianche sul campo del Brescia (0-0).

PROBABILI FORMAZIONI

Sabato scorso, il mister rossonero Giovanni Stroppa ha provato il modulo 3-5-2 al posto del più abituale 4-3-3; per il match con il Palermo il tecnico potrebbe tornare al primo schieramento allargando Beretta nel ruolo di punta esterna, oppure inserendo un laterale di ruolo. Previsti Guarna in porta, Camporese e Coletti al centro della difesa, Gerbo e Rubin terzini poi Agazzi, Fedele e Vacca a centrocampo e Mazzeo nel ruolo di centravanti, con Nicastro e uno tra Beretta e Fedato come esterni alti. Il Palermo di Bruno Tedino dovrebbe rispondere con il 3-5-2: a comporre il pacchetto arretrato saranno il portiere croato Posavec e i difensori Struna, Bellusci e Cionek. Sulla fascia destra Rispoli, dalla parte opposta lo svizzero Aleesami mentre per vie centrali si muoveranno il bulgaro Chochev, il francese Gnahoré e l’altro croato Jajalo. Tandem d’attacco affidato all’estro del brasiliano Coronado e alla vena realizzativa del macedone Nestorovski.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici estremamente equilibrati da parte delle agenzie di scommesse. Su snai.it troviamo a quota 2,65 sia il segno 1 per la vittoria del Foggia che il segno 2 per il successo esterno del Palermo, mentre il segno X per il pareggio finale è fissato a 3,20. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,00), Over (1,70), Gol (1,53) e NoGol (2,30).

