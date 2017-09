Fondi-Siracusa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Siracusa, LaPresse

Fondi-Siracusa, diretta dal signor Miele di Torino, sabato 16 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre già in emergenza di classifica, o quasi, nella quarta giornata del girone C del campionato di Serie C.

Il Fondi del 'Principe' Giannini è ancora a caccia della prima vittoria in campionato, con la squadra laziale che era partita in maniera incoraggiante, pareggiando uno a uno sul difficile campo del Catania, per poi perdere però di misura i due successivi confronti, in casa contro il Monopoli e in trasferta contro la Virtus Francavilla, peraltro senza riuscire a realizzare neanche un gol. Particolari ai quali Giannini dovrà fare grande attenzione per non vedere la sua squadra immediatamente risucchiata nelle sabbie mobili della bassa classifica. Di contro il Siracusa, cominciando un nuovo ciclo dopo l'ottima stagione con Sottil in panchina, è partito con una trasferta difficile persa in casa del Trapani, ma sabato scorso ha saputo rialzare subito la testa nella trasferta calabrese di Rende. Preziosissima vittoria di misura per gli aretusei, uno a zero con rete decisiva di Mancino in apertura di ripresa. Considerando che il Siracusa ha disputato solo due e non tre partite finora, un inizio di campionato sicuramente pià incoraggiante rispetto a quello fondano.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE FONDI SIRACUSA

Non sarà prevista diretta tv per il match Fondi-Siracusa, ma solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o avranno deciso di acquistare la partita come evento singolo e vederla così in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Purificato. Fondi in campo con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a tre composta da Maldini, De Leidi e Ghinarri. Linea di centrocampo a cinque rinfoltita per vie centrali dalla presenza di Vasco, Flavio Lazzari e Ricciardi, mentre Galasso avrà il compito di presidiare la fascia destra e Pompei il lato mancino del campo. In attacco, a far coppia con Claudio De Sousa ci sarà Ciotola. La risposta del Siracusa sarà affidata a Tomei estremo difensore e a una difesa a quattro con Parisi impiegato come terzino destro, Turati come terzino sinistro e Mucciante e De Vito come centrali di difesa. Palermo, Giordano e Catania saranno i tre di centrocampo, mentre in attacco ci sarà spazio per Mancino, Scardina e Sandomenico nel tridente offensivo titolare.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente le due squadre sono ancora alla ricerca di una precisa identità. Il Fondi di Giuseppe Giannini sembra essersi orientato sul 3-5-2, mentre il Siracusa di Bianco sul 4-3-3, ma i due tecnici non escludono di cambiare ancora in corsa l'assetto tattico delle loro squadre. Il precedente della scorsa stagione a Fondi, disputato il 23 ottobre del 2016, è terminato due a zero per i padroni di casa grazie alle reti di Tiscione e Varone. Il Siracusa si è rifatto il 12 marzo 2017 nel match di ritorno, battendo i pontini con una rete di Scardina.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano un grandissimo equilibrio per la sfida allo stadio Purificato. Vittoria interna quotata 2.50 da William Hill, col successo esterno che viene invece proposto a una quota di 2.90 da Paddy Power, ed il pareggio che viene offerto ad una quota di 3.20 da Bet365. Il Fondi ha sempre visto uscire l'under 2.5 finora nelle sue partite di campionato, i bookmaker si adeguano quotando con Unibet 1.58 l'eventualità che nella partita si segnino meno di 3 gol, mentre l'over 2.5 viene quotato 2.30 da Bet365.

