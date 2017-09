Frosinone Bari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Bari (LAPRESSE)

Frosinone-Bari sarà diretta dall’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Villa e C.Rossi e il quarto uomo Dionisi. La partita andrà in scena sabato 16 settembre 2017 allo stadio Benito Stirpe, calcio d’inizio alle 15:00. La quarta giornata del campionato cadetto si completa proprio nel pomeriggio di sabato, perché tra lunedì e martedì prossimo è previsto il primo turno infrasettimanale della stagione in cui il Frosinone farà visita all’Ascoli, mentre il Bari riceverà la Cremonese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FROSINONE BARI

Frosinone-Bari sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD (il numero 254): telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407454.

LA SITUAZIONE

Buona partenza per il Frosinone che nelle tre giornate precedenti ha messo in cascina 7 punti: dopo aver battuto Pro Vercelli (0-2) e Cittadella (2-1) i ragazzi allenati da Moreno Longo hanno strappato un incredibile pareggio all’Adriatico di Pescara, nell’anticipo dell’ultimo turno. Nel primo tempo il Frosinone ha subito la sfuriata di Stefano Pettinari, attaccante pescarese autore di una tripletta che pareva aver indirizzato l’esito del match. Nella ripresa però si è acceso Camillo Ciano: l’ex Cesena ha firmato due gol e l’assist per il definitivo 3-3 sancito da Daniel Ciofani. Un bel sospiro di sollievo per i Ciociari, che in ogni caso non avevano demeritato troppo sotto il profilo del gioco. Meno serena è la situazione in casa del Bari, soprattutto dopo l’ultimo ko casalingo per mano del Venezia: sabato scorso la formazione lagunare ha espugnato il San Nicola per 0-2, infliggendo la seconda sconfitta di fila ai ragazzi di mister Fabio Grosso. La prima era maturata ad Empoli (3-2) due settimane fa, mentre nel turno d’apertura il Bari aveva domato il Cesena (3-0). Serve quindi una reazione e battere il Frosinone a domicilio potrebbe restituire fiducia alla squadra biancorossa.

PROBABILI FORMAZIONI

Moreno Longo è tornato da Pescara con una brutta notizia dall’infermeria: il nuovo infortunio di Luca Paganini che si è fatto male al ginocchio sinistro, riportando la rottura del legamento crociato anteriore. Per l’esterno stop di circa 6 mesi e dunque arrivederci al 2018. Contro il Bari l’allenatore gialloblu dovrebbe passare al modulo 4-3-3 con Ciano, Ciofani e Seghetto nel tridente offensivo; a centrocampo previsti Gori, maiello e Sammarco, mentre in difesa dovrebbero rientrare i laterali Matteo Ciofani e Crivello, che hanno saltato la trasferta dell’Adriatico. A completare la formazione i centrali Terranova e Ariaudo e il portiere Bardi. Possibile anche il 3-5-2 con Ciano a tutta fascia (destra) e coppia d’attacco Daniel Ciofani-Citro. 4-3-3 per il Bari: Floro Flores e Brianza scalpitano e potrebbero ritrovare posto nell’undici titolare, presumibilmente al posto di Nenè e Iocolano. L’altro esterno offensivo sarà Improta mentre per il trio di centrocampo i favoriti sono Petriccione, Basha e il colombiano Andres Tello. Terzini Fiamozzi e D’Elia, difensori centrali Marrone e Capradossi e in porta Micai.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Di seguito il pronostico di Frosinone-Bari secondo le quote di snai.it. Favoriti i padroni di casa con il segno 1 fissato a 2,05, mentre il segno 2 per il colpo esterno dei pugliesi vale 3,80; a quota 3,20 invece il segno X per il pareggio finale. Opzione Under a quota 1,70, Over a 2,00, Gol 1,77 e NoGol 1,90.

