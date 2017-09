Genoa-Juventus Primavera/ Diretta streaming video raiplay.it, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa-Juventus Primavera (LAPRESSE)

Genoa-Juventus è una delle partite del campionato Primavera 1 in programma sabato 16 settembre 2017: il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00. Sempre sabato si giocano altre 6 partite del torneo ovvero Milan-Inter (ore 13:00), Roma-Sassuolo (14:30), Udinese-Lazio (14:30), Bologna-Hellas Verona (15:00), Fiorentina-Sampdoria (15:00) e Torino-Atalanta (15:00), mentre domenica 17 completerà il quadro della seconda giornata il posticipo tra Chievo e Napoli (ore 11:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE GENOA JUVENTUS

La partita del campionato Primavera 1 tra Genoa e Juventus sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 14:50 e telecronaca dalle 15:00. Diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’.

LA SITUAZIONE

Le squadre Primavera di Genoa e Juventus sono inserite nel campionato Primavera 1: al termine della stagione regolare le prime 2 classificate accederanno direttamente alle semifinali scudetto mentre terza, quarta, quinta e sesta si contenderanno gli altri due posti in un turno preliminare dei playoff. Previste anche 3 retrocessioni, 2 dirette per le ultime in classifica e un’altra tramite il playout tra terzultima e quartultima. Nella prima giornata di settimana scorsa il Genoa, allenato da Carlo Sabatini, è uscito sconfitto dal campo del Napoli: tutti i gol sono stati realizzati nella ripresa, decisiva la doppietta del partenopeo Palmieri che ha colpito al 64’ e poi al 71’; inutile per il Genoa la rete del difensore Giorgio Altare all’85’ minuto. Per la Juventus invece un pareggio a reti bianche contro il Bologna: i bianconeri di Alessandro Dal Canto non sono riusciti a sbloccare il match casalingo, ed anzi hanno rischiato di subire sul colpaccio. Sia i rossoblu che i bianconeri cercano quindi un pronto riscatto nella sfida diretta di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Genoa Primavera dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3: in porta Rollandi, a protezione dell’area i difensori centrali Zanoli ed Altare, terzini Tazzer a destra e il rumeno Oprut a sinistra. Il trio di centrocampo sarà probabilmente composto da Bruzzo, Sibilla e dallo svedese Karic, mentre nel tridente d’attacco gli esterni Zanimacchia e Micovschi sopporteranno il centravanti ungherese Szabo. Per la Juventus Primavera previsto invece un 4-3-1-2 con Del Favero tra i pali, Vogliacco e Zanandrea al centro della difesa, lo svizzero Kameraj terzino a destra e Tripaldelli sull’out mancino. In mezzo al campo il guineano Oumar Toure fiancheggiato da Portanova e Di Pardo, mentre Fagioli dovrebbe muoversi sulla trequarti a ridosso dei due attaccanti, Olivieri e il croato Kulenovic.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L’agenzia di scommesse bet365.it propone le quote per la partita tra Genoa e Juventus, valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1: segno 1 per la vittoria rossoblù fissato a 2,70, segno X per il pareggio finale a 3,50 e segno 2 per il successo bianconero a quota 2,20. Juventus che parte quindi leggermente favorita.

