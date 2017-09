Italia Francia/ Streaming video e diretta tv: azzurri del volley di nuovo in campo (Grand Champions Cup)

L'Italia sfida la Francia di volley (foto LaPresse)

Italia-Francia di volley sarà la sfida che andrà in scena in Giappone nella mattinata italiana di sabato 16 settembre 2017. Si giocherà alle 8.40 del mattina italiane, una partita valida per la Gran Champions Cup di volley in corso di svolgimento in Giappone. Un nuovo appuntamento internazionale per l’Italvolley reduce dall’amara avventura agli Europei in Polonia, dove pur partendo tra gli favoriti gli azzurri non sono riusciti a far meglio del raggiungimento dei quarti di finale, dai quali poi sono stati eliminati dal Belgio. Dopo la sconfitta contro l’Iran e la vittoria contro il Brasile, in questa Grand Champions Cup gli azzurri del volley hanno ottenuto un importante successo contro i padroni di casa giapponesi. La partita contro la Francia sarà molto importante per la compagine di coach Blengini per riuscire a valutare le proprie reali potenzialità a livello di gruppo, e non solo nell’ambito ristretto di questa competizione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE ITALIA FRANCIA

Per tutti gli appassionati che vorranno seguire la sfida della Grand Champions Cup in Giappone tra Italia e Francia in diretta, che si svolgerà alle ore 8.40 italiane, non ci sarà però la possibilità di vedere la partita in diretta tv sui canali televisivi italiani, né in chiaro né a pagamento, ma per tutti gli amanti del volley sarà possibile seguire il match in diretta streaming video via internet collegandosi sul canale youtube della federazione pallavolistica internazionale (FIVB Volleyball). Per gli aggiornamenti in tempo reale su punteggio e statistiche della partita, da segnalare il sito ufficiale della Grand Champions Cup per non perdersi nulla della grande sfida tra Italia e Francia della Grand Champions Cup di volley

FRANCIA IN CRISI

La Francia dalla sua si presenterà all’appuntamento priva di due importanti elementi come Le Roux e Ngapeth, e soprattutto sembra in sofferenza in questa Grand Champions Cup in cui dopo il ko col Brasile, hanno subito una sconfitta anche contro gli Stati Uniti. Sarà necessario però per l’Italia non sottovalutare l’appuntamento, e soprattutto tentare di centrare un successo che porterebbe tra le prime tre nella classifica generale la compagine di Blengini, che in questo modo potrebbe poi tentare il tutto per tutto e provare ancora ad aggiudicarsi la vittoria finale. I punti di forza dell’Italia saranno sempre Simone Giannelli, Luca Vettori e Filippo Lanza, elementi cardine che hanno dovuto però digerire delusioni importanti come quella già citata degli Europei, ma anche quella della World League. Un gruppo ad alto potenziale che non sempre però è riuscito ad aggiudicarsi gli appuntamenti decisivi per lasciare un segno in questa lunga stagione agonistica per le selezioni Nazionali..

