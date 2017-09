Juve Stabia-Trapani/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Trapani, LaPresse

Juve Stabia-Trapani, diretta dal signor Prontera di Bologna, sabato 16 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide di cartello del programma della quarta giornata nel girone C del campionato di Serie C. Juve Stabia e Trapani sulla carta sono due delle grandi in grado di giocarsi il salto in Serie B in questo girone meridionale di Serie C, ma la partenza delle due squadre non è stata all'altezza delle aspettative. Due finora le partite disputate dalle Vespe in campionato, con altrettanti pareggi. Dopo il rocambolesco e spettacolare tre a tre in casa dell'Andria, la Juve Stabia non è andata sabato scorso oltre lo zero a zero in casa del Catanzaro.

Manca ai gialloblu quel guizzo in più per riuscire a portarsi avanti rispetto agli avversari, e quando è la difesa a funzionare, è l'attacco a perdere incisività. Dopo aver esordito in campionato con la vittoria interna contro il Siracusa, il Trapani di Calori è incappato nella sconfitta in casa del Lecce. Ko che non è stato riscattato nel successivo impegno interno, visto che i granata non sono andati oltre il pari senza reti contro la matricola Sicula Leonzio. Per puntare davvero in alto, le due squadre dovranno alzare i ritmi da subito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Per il match di Castellammare di Stabia non è prevista diretta tv su nessun canale pay o in chiaro, ma gli abbonati al sito sportube.tv, o tutti coloro che acquisteranno il singolo evento sul portale, potranno seguire il match in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. La Juve Stabia scenderà in campo con Branduani a difesa della porta, Dentice schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro, mentre l'argentino Morero e Redolfi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio per il camerunese Matute, per Simeri e per Mastalli, mentre in attacco giocheranno Capece, Lisi e il sammarinese Filippo Berardi, titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Trapani con Furlan estremo difensore, Fazio sull'out difensivo di destra e Visconti sull'out difensivo di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Pagliarulo e Silvestri. A centrocampo il francese Taugourdeau sarà affiancato nel terzetto titolare da Palumbo e Maracchi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ferretti, Marras e Murano.

LA CHIAVE TATTICA

Le Vespe allenate da Fabio Caserta scenderanno in campo con il 4-3-3, stesso modulo scelto dai granata di Alessandro Calori. Le due squadre non si affrontano in un incontro ufficiale di campionato dalla Serie B 2013/14. Nel match giocato a Castellammare il Trapani ha vinto con un rocambolesco tre a due, andando a segno nel primo tempo con una doppietta di Mancosu e un gol di Nizzetto, mentre alla Juve Stabia non servirono i gol di Doukara e Sowe. Al ritorno in Sicilia, tre a zero per il Trapani con le reti di Basso, Mancosu e Ciaramitaro.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote sulla partita rilasciate dai bookmaker tendono ad evidenziare il grande equilibrio previsto tra le due formazioni. Vittoria interna delle Vespe quotata 2.70 da Betclic, mentre Bet365 offre a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio e Paddy Power propone invece a 2.50 la quota per il successo esterni dei siciliani, leggermente favoriti dunque nonostante il fattore campo avverso. L'under 2.5 viene quotato 1.72 da Unibet, l'over 2.5 viene quotato 2.15 da Bet365.

