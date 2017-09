Lecce-Rende/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Rende, LaPresse

Lecce-Rende, diretta dal signor Zufferli di Udine, sabato 16 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per la quarta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. I salentini vengono da una settimana estremamente turbolenta, segnata dall'addio del tecnico Rizzo che non è riuscito a far partire col piede giusto la squadra, che per il sesto anno consecutivo cercherà quest'anno di risalire dalle sabbie mobili della terza serie, dopo diversi tentativi falliti ai play off. Fatale a Rizzo la rovinosa sconfitta di Catania di sabato scorso, uno zero a tre che ha ridimensionato i giallorossi di fronte ad un'altra pretendente alla promozione, nonostente la settimana precedente il Lecce avesse vinto un'altra sfida importante contro il Trapani. I salentini cercheranno riscatto in casa contro un Rende che ha stupito, da matricola del campionato, vincendo le prime due sfide di questa nuova stagione, in casa contro la Reggina e in trasferta contro l'Akragas. Tra le mura amiche per i calabresi è arrivata però un'inaspettata sconfitta contro il Siracusa sabato scorso, che ha un po' smorzato l'entusiasmo ma non le ambizioni di un club che vuole innanzitutto consolidarsi tra i professionisti come obiettivo primario per questa nuova stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LECCE RENDE

Prevista per Lecce-Rende solo diretta streaming video via internet, per gli abbonati al sito sportube.tv, della partita che potrà essere acquistata anche come singolo evento, ma che non godrà di diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Via del Mare. Lecce padrone di casa schierato con Perucchini tra i pali, Ciancio esterno laterale di destra in difesa e Di Matteo esterno mancino, mentre Drudi e Cosenza saranno i due centrali della retroguardia. Arrigoni, Armellino e Mancosu giocheranno come terzetto titolare a centrocampo, mentre in attacco ci sarà spazio per il tridente formato da Caturano, Torromino e Lepore. La risposta del Rende sarà affidata a Forte come estremo difensore, alle spalle della difesa a tre composta da Sanzone, Porcaro e Pambianci. A centrocampo mancherà Franco, espulso nel match casalingo contro il Siracusa. Al suo posto giocherà Vivacqua al fianco di Gigliotti e Rossini, mentre il marocchino Laaribi sarà l'esterno di fascia destra e il francese Blaze l'esterno di fascia sinistra. In attacco, sarà confermato l'argentino Actis Goretta al fianco di Ricciardo.

LA CHIAVE TATTICA

Dopo le dimissioni di Rizzo, il Lecce è passato sotto la guida di Pino Maragliulo, che a livello tattico almeno inizialmente dovrebbe confermare il 4-3-3 con cui la squadra è scesa in campo in queste prime giornate di campionato. 3-5-2 confermato anche per il Rende guidato ormai stabilmente dall'allenatore Bruno Trocini. Non ci sono precedenti recenti tra i due club, col Rende tornato proprio quest'anno tra i professionisti dopo diversi anni di assenza, per giunta solo grazie a un ripescaggio accordato in extremis dopo l'iniziale rifiuto da pare della Federazione.

QUOTE E SCOMMESSE

Salentini nettamente favoriti per i tre punti in questo confronto di campionato, con vittoria interna quotata 1.48 da Paddy Power che alza invece fino a 6.75 la quota relativa al colpaccio calabrese allo stadio Via del Mare. L'eventuale pareggio viene quotato invece 4.20 da bet365, che propone a 2.05 l'over 2.5, ritenuto leggermente meno probabile rispetto all'under 2.5 quotato 1.80 da Unibet.

