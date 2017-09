Memorial Pantani 2017/ Streaming video e diretta tv: percorso, big e favoriti (Cesenatico-Cesenatico)

Ciclismo (Foto: Lapresse)

Prenderà il via tra poco il Memorial Pantani 2017, 14esima edizione ciclistica dedicata al Pirata, scomparso il 14 febbraio 2004 in una stanza del residence Le Rose di Rimini. Una corsa giunta ormai alla sua 14esima edizione, entrata di diritto nel calendario come una delle gare più attese del panorama italiano. E trattandosi di Memorial Pantani, non si poteva fare a meno di svolgerla sulle vie che il Pirata ha percorso in bici migliaia e migliaia di volte. Partenza e arrivo sono dunque a Cesenatico, luogo di nascita dello scalatore venuto dal mare, che vedrà i corridori affrontare un circuito di 189 km. Uno dei punti chiave della corsa potrebbe arrivare al bivio Carpineta, quando avrà inizio un circuito di 35,600 chilometri da ripetere per tre volte che prevede la salita di Montevecchio, 5 km di ascesa caratterizzati da una pendenza media del 6-8%, con picchi del 14%. Dopo una lunga discesa e il passaggio anche davanti casa Pantani, i corridori transiteranno una prima volta sulla linea d'arrivo dando inizio al circuito finale da 5,3 km, che sarà affrontato 4 volte. Per quanto la gara sia dedicata ad uno degli scalatori più forte di tutti i tempi, il Memorial Pantani 2017 difficilmente si deciderà in salita. Le ascese, infatti, sono troppo lontane dall'arrivo per pensare ad un assolo di un corridore in particolare. Le ruote veloci che riusciranno a scollinare nel gruppo principale, con ogni probabilità riusciranno a giocarsi la vittoria allo sprint.

I FAVORITI

Al Memorial Pantani 2017 sono presenti due formazioni della categoria WorldTour quali Bahrain–Merida e Bora–Hansgrohe, a conferma che il livello della gara sarà particolarmente elevato. Inoltre è presente al via anche una rappresentativa dell'Italia di Davide Cassani, che su un percorso non dissimile da quello del Mondiale di Bergen in Norvegia, cercherà di saggiare la condizione di alcuni interpreti e di oliare alcuni automatismi di squadra. E chissà che non arrivi proprio dalla Nazionale l'acuto al Memorial Pantani 2017: un corridore come Elia Viviani ha già dimostrato di poter superare senza troppi affanni delle salite non lunghissime e se arrivasse in buona posizione allo sprint avrebbe pochi rivali. Della squadra azzurra attenzione anche a Daniele Bennati e Alberto Bettiol, dotati di spunto veloce (in particolare il primo) in caso di sprint in un gruppo ristretto. Per quanto riguarda le altre squadre un candidato alla vittoria è Sonny Colbrelli della Bahrain-Merida, che nell'eventualità di un arrivo in volata tenterà probabilmente di sfruttare la scia di Viviani. Possibili outsider Francesco Gavazzi (Androni – Sidermec), Marco Canola (NIPPO – Vini Fantini), Armindo Fonseca (Fortuneo – Vital Concept), Simone Ponzi (CCC Sprandi Polkowice) ed il corridore di casa Manuel Belletti (Wilier – Selle Italia).

LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

C'è una particolarità che riguarda il Memorial Pantani: nessun corridore, dalla sua fondazione, è ancora riuscito a imporsi per più di una volta. La sensazione, però, è che quest'anno sia quello buono per diversi protagonisti della gara di trovare il bis. L'anno scorso ad alzare le braccia al cielo fu Francesco Gavazzi. Prima di lui lo hanno fatto corridori del calibro di Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Sacha Modolo ed Elia Viviani: alcuni di loro sono in gara anche oggi e cercheranno di scrivere nuovamente il loro nome nell'albo d'oro. La diretta tv del Memorial Pantani 2017 non sarà trasmessa da alcuna emittente. La corsa, che fa parte della Ciclismo Cup, cosi come avvenuto per la Coppa Agostoni e per la Coppa Bernocchi, verrà trasmessa sul sito di SportMediaset in differita dalle 17 alle 17:50. Per quanti vorranno seguire la corsa dedicata al Pirata in tv, l'alternativa è rappresentata da Rai Sport, che trasmetterà l'evento a partire dalla stessa ora sempre in differita.

