Milan Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan-Inter Primavera (LAPRESSE)

La seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 si apre con il derby tra Milan e Inter, appuntamento sempre molto atteso anche a livello giovanile. La partita si disputa sabato 16 settembre 2017 alle ore 13:00, la classifica del torneo dopo il turno d'apertura vede il Milan ancora a zero punti e l'Inter a 3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE MILAN INTER?

La partita del campionato Primavera 1 tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky: prepartita dalle ore 12:30 e telecronaca dalle 13:00. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Stream.

LA SITUAZIONE

Inizio di campionato diametralmente opposto per le formazioni Primavera di Milan ed Inter. Nella prima giornata, i rossoneri allenati da Gennaro Gattuso sono stati travolti sul campo del Sassuolo perdendo per 5-1. Eppure era stato proprio il Milan a segnare per primo, con il gol dell’attaccante Riccardo Forte che ha sbloccato la situazione dopo 11 minuti. Poco dopo però i rossonero sono rimasti in dieci per l’espulsione del terzino Bellanova: il Sassuolo ha saputo capitalizzare al meglio la superiorità numerica, pareggiando al 38’ con Pierini e prendendo il largo nel corso della ripresa. In particolare, tra il 64’ ed il 76’ minuto i neroverdi hanno trovato per altre 3 volte la via della rete con Kolaj, ancora Pierini e Ghion, mentre al 90’ Scamacca ha fissato il punteggio sul definitivo 5-1. Il derby odierno si presenta quindi come un’ottima occasione di riscatto per il Milan che spera di rilanciarsi sconfiggendo gli eterni rivali. Che invece sono partiti con il piede giusto superando per 2-0 l’Udinese nel match di domenica scorsa. Dopo una prima frazione conclusa a reti bianche, i nerazzurri di mister Stefano Vecchi hanno sbloccato la partita nei primi secondi della ripresa: in gol la punta Davide Merola su servizio dell’atteso Jens Odgaard, danese classe 1999 arrivato in estate dal Lyngby. Nel finale è stato invece Matteo Rover a sigillare il successo (83’).

PROBABILI FORMAZIONI

Nel derby il Milan deve fare a meno dello squalificato Bellanova: al suo posto Gattuso dovrebbe schierare il classe 2000 Alessandro Negri, con Llamas terzino a sinistra e la coppia centrale Sportelli-Bellodi a completare la difesa, davanti al portiere Guardone. A centrocampo previsti El Hilali, Brescianini e Pobega, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere all’opera gli esterni Dias e Forte e il centravanti norvegese Larsen. Per l’Inter modulo 4-3-1-2: Vecchi dovrebbe confermare l’undici titolare contro l’Udinese, con Pissardo tra i pali in difesa Valietti (a destra), Nolan, Lombardoni e Sala (a sinistra). Chiavi del centrocampo affidate al belga Emmers, ai cui fianchi dovrebbero agire Schirò e il ghanese Danso, mentre Zaniolo si muoverà tra le linee a supporto del tandem offensivo formato da Merola e Odgaard.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per le quote relative al derby Primavera tra Milan e Inter ci affidiamo al portale bet365.it: segno 1 per la vittoria rossonera a 2,88, segno X per il pareggio a 3,75 e segno 2 per il successo nerazzurro a quota 2,00. Inter quindi favorita, ma sappiamo bene come ogni derby tenda a sfuggire a qualsiasi tipo di pronostico.

© Riproduzione Riservata.