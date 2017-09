Modena Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Modena Renate - LaPresse

Si gioca questo sabato 16 settembre alle ore 14,30 il match tra Modena e Renate, sul campo neutro di Forlì. La gara, diretta dall’arbitro Luigi Carella, è valida per la quarta giornata del campionato di Serie C girone B tra due formazioni che in questo momento si trovano in classifica in posizioni molto differenti e soprattutto hanno avuto un inizio d’annata agli antipodi. Molto male il Modena che non ha ancora raccolti punti nei tre precedenti turni mettendo a segno 1 solo gol ed incassandone ben 5. La squadra modenese nello specifico è stata sconfitta dalla Sambenedettese, dal Vincenza in casa e dalla Reggiana. Il Renate invece è in piena zona play off con i suoi 6 punti conquistati sui 9 disponibili per un bilancio realizzativo di 4 reti realizzate e soltanto 1 incassata.

Il Renate è partito alla grande battendo per 3-0 all’esordio il Padova con gol di Gomez, Ungaro e Antezza e nella seconda giornata ha vinto per 1-0 sul campo del Feralpisalò con gol di Gomez. Invece nell’ultimo turno ha subito una sconfitta a domicilio per 1-0 per mano dell’Albinoleffe. Insomma, una gara che sulla carta sembra essere scontata ma così non sarà anche perché ci sarà nel Modena tanta voglia di rivalsa per riuscire a sbloccare una classifica che la vede pericolosamente in fondo senza punti all’attivo. Da segnalare come questo incontro sia un vero e proprio inedito in quanto non risultano esserci precedenti ufficiali tra le due formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MODENA RENATE

Modena Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne la disposizione tattica e le probabili formazioni, in casa Modena si va verso la conferma del 3-5-2 con Manfredini a difendere i pali mentre nel pacchetto arretrato Sosa nel mezzo con Ambrosini sul centrodestra e Polverini dall’altra parte. A centrocampo potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto alle ultime uscite ed in particolare con Persano che potrebbe prendere il posto di Carraro nel ruolo di playmaker basso, Cappellini sarà confermato come interno di sinistra mentre è ballottaggio dall’altro lato tra Giorno e Remedi. Sulle corsie non ci dovrebbero essere dubbi sugli utilizzi di Calapai e Popescu mentre in avanti Galuppini è in ballottaggio con Adriano e nemmeno Maritato sembra essere sicuro del posto con Momenté che scalpita dalla panchina.

Il Renate invece dovrebbe giocare con un 4-3-3 abbastanza flessibile in grado di adattarsi alla fasi di gioco. In porta Di Gregorio, in difesa si va verso l’utilizzo di Anghileri come terzino destro, Di Gennaro in mezzo al fianco di Teso e Vannucci sulla corsia di destra. A centrocampo Pavan come punto di riferimento con ai lati uno tra Simonetti e Piscopo sulla destra ed uno tra Palma Musto sull’altro fronte. In avanti inamovibile il bomber Gomez autore già di due reti, sulla destra Finocchio appare in vantaggio Mattioli mentre è ballottaggio tra Lunetta e Antezza.

CHIAVE TATTICA

Il Modena ha uno schieramento molto difensivo almeno sulla carta mentre il Renate sembra essere formazioni più proiettata ad un gioco propositivo. Questo, nonostante il fattore campo, potrebbe portare il Modena ad operare maggiormente con le ripartenza nella speranza di poter far male ai propri avversari. Dal proprio canto gli ospiti cercheranno giocate in velocità per sfruttare soprattutto le sovrapposizioni sulle corsie laterali dei due terzini che sono molto abili anche nella fase di spinta.

PRONOSTICO E QUOTE

Snai come gli altri principali operatori italiani nel campo delle scommesse, ha fornito per questa gara delle quote che raccontano di un certo equilibrio che dovrebbe tenere in bilico il risultato finale. Nello specifico la vittoria del Modena è stata fissata ad una quota di 2.55 mentre il pareggio sale fino a 2.95. Tuttavia per la Snai la possibile vittoria esterna del Renate non evento così improbabile tant’è che la quota si aggira intorno al 2.80.

