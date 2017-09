Novara-Cittadella/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Cittadella (LAPRESSE)

Novara-Cittadella sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca, trentanovenne della sezione di Bari: con lui al Silvio Piola i guardalinee Rocca e Lombardi e il quarto uomo De Angeli. Partita in programma sabato 16 settembre 2017 (calcio d’inizio alle ore 15:00) e valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il prossimo turno sarà infrasettimanale: martedì (19 settembre) il Novara farà visita allo Spezia, mentre il Cittadella ospiterà il Cesena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE NOVARA CITTADELLA

Anche quest’anno il campionato di Serie B è un’esclusiva di Sky Sport: il match di sabato 16 settembre tra Novara e Cittadella sarà trasmesso in diretta tv sul canale Calcio 7 HD, il numero 257. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno invece acquistare l’evento in pay-per-view, con il codice 497465.

LA SITUAZIONE

Novara e Cittadella si presentano alla sfida diretta distanziate da 1 punto in classifica: nelle prime 3 giornate i piemontesi hanno raccolto 3 punti, mentre i veneti 4. Il Novara è però in ripresa: una settimana fa i ragazzi allenati da Eugenio Corini hanno colto il primo successo in campionato espugnando il campo dell’Ascoli. La partita del Del Duca non era cominciata bene, dopo che al 6’ minuto Lores aveva portato avanti i padroni di casa. Ma nel prosieguo è emerso il giovane olandese Alessio Da Cruz: l’attaccante classe 1997, prelevato in estate a parametro zero (giocava nelle giovanili del Twente), ha siglato i suoi primi gol italiani ribaltando la situazione a cavallo tra i due tempi (in gol al 39’ e poi al 50’). Carini ha così potuto riscattare i due ko precedenti subiti a Carpi e poi in casa contro il Parma, sempre per 1-0. Ora l’ostacolo Cittadella: la squadra di mister Roberto Venturato si sta confermando un osso duro, dopo lo straordinario campionato scorso concluso al sesto posto da neopromossa. I granata sono scesi in campo nell’ultimo monday night affrontando il Perugia al Tombolato: ne è scaturito un pareggio per 1-1, al vantaggio ospite firmato Cerri (31’) ha risposto nella ripresa il difensore Alessandro Salvi (72’). Nelle due giornate precedenti il Cittadella ha battuto l’Ascoli (3-2) e perso a Frosinone (2-1).

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Novara, mister Corini dovrebbe cavalcare la vena di Da Cruz che quindi parte favorito rispetto a Macheda, per comporre il tridente offensivo assieme agli esterni Gianluca Sansone e Di Mariano. A centrocampo previsti Moscati, Ronaldo Pompeu e Sciaudone, mentre in difesa dovrebbero giocare Golubovic (a destra), Troest, Del Fabro e Calderoni (a sinistra); tra i pali infine Montipò. Il Cittadella di Venturato dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2: Alfonso in porta, Casigliano e Varner al centro della difesa, Salvi terzino a destra e Caccin sul lato mancino. Chiavi del centrocampo affidare a capitan Iori, ai cui fianchi dovrebbero muoversi Settembrini e Pasa; tra le linee Schenetti, apparso in gran forma contro il Perugia, e davanti il tandem Arrighini-Litteri con Kouamé jolly dalla panchina.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I pronostici delle principali agenzie di scommesse favoriscono i padroni di casa. Su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Novara a quota 2,15, poi il segno X per il pareggio a 3,15 e il segno 2 per il successo esterno del Cittadella a quota 3,55. Under 1,73, Over 2,00, Gol 1,77 e mogol 1,95.

