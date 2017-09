PAGELLE/ Roma-Verona: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Verona, Serie A (Foto LaPresse)

Si è appena concluso il primo tempo di Roma-Verona, anticipo della quarta giornata di Serie A 2017-18, all'intervallo gli uomini di Di Francesco conducono per 2 a 0: approfittiamo della pausa per dare qualche voto. Giallorossi subito in avanti con Pellegrini (6,5) che va al tiro, Nicolas (6) riesce a deviare con la punta delle dita ma l'arbitro non concede il corner, successivamente l'estremo difensore scaligero dice di no a Dzeko (7) mentre a deviare la conclusione a rete di Florenzi (7+) ci pensa Ferrari (6). I padroni di casa aumentano i giri del motore con Under (6,5) che colpisce al palo, e nel bel mezzo del nubifragio annunciato da ieri arriva il primo gol dei giallorossi: Dzeko apre l'azione, El Shaarawy (6,5) fornisce l'assist a Nainggolan (7) che non sbaglia e gonfia la rete. Passano altri dodici minuti e la Roma raddoppia con Dzeko che intercetta il cross di Florenzi e trafigge Nicolas, dall'altra parte gli ospiti ci provano solamente dalla distanza con Bessa (5) e Zuculini (5,5) che non spaventano Alisson (6).

VOTO ROMA 6,5 - Giallorossi padroni del campo grazie a un avversario tutt'altro che irresistibile.

MIGLIORE ROMA: FLORENZI 7+ - Dopo quasi un anno di assenza torna e trova il modo di diventare subito decisivo fornendo l'assist per il raddoppio di Dzeko.

PEGGIORE ROMA: FAZIO 6- - Dovrebbe stringere meglio la marcatura sugli avversari.

VOTO VERONA 5 - Male gli scaligeri non pervenuti in fase offensiva e che hanno perso troppi palloni nella loro metà campo.

MIGLIORE VERONA: ROMULO 6+ - È l'unico dei suoi che si muove in maniera ordinata e logica in mezzo al campo.

PEGGIORE VERONA: HEURTAUX 4,5 - Un autentico disastro al centro della difesa, lascia troppi spazi ai centravanti giallorossi che ringraziano e segnano. (Stefano Belli)

