Pagelle/ Fiorentina Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Fiorentina Bologna, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Fiorentina Bologna, secondo anticipo della quarta giornata in Serie A. Prima frazione di gioco senza gol allo stadio Franchi di Firenze, dove i padroni di casa della Fiorentina e il Bologna sono ferme sul punteggio iniziale, senza grandi "scossoni" a referto. Nel complesso Viola superiore per proposta di gioco, con Badelj e Veretout (per entrambi voto 6) padroni della metà campo; troppo timida però la fase offensiva, in particolare per via di una prestazione anonima del Cholito Simeone (voto 5,5). L'unico a provarci con una certa verve è stato Chiesa (voto 6,5), soprattutto nel finale, con due azioni personali da applausi. Ma senza patemi per Mirante (voto 6). Dall'altra parte difesa solida e qualche (rarissima) ripartenza, con Verdi (voto 6) consueto cuore della manovra d'attacco ma sempre ben contrastato da centrocampisti e difensori avversari. Prestazione di sostanza e qualità per Poli e Pulgar (voto 6 per entrambi), all'inseguimento perenne degli attaccanti viola. Deve ancora entrare nel vivo, insomma, la contesa. Speriamo in una ripresa più movimentata...

FIORENTINA-BOLOGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO FIORENTINA 6 – Tiene sempre il possesso, imposta le azioni d'attacco ma manca nettamente nella fase di finalizzazione. In ogni caso prova sufficiente MIGLIORE FIORENTINA CHIESA VOTO 6,5 – Quando parte in velocità è irrefrenabile. Pioli deve riuscire a sfruttare maggiormente la sua arma principale PEGGIORE FIORENTINA G. SIMEONE VOTO 5,5 – Non si vede praticamente mai. Non esageriamo oltre con l'insufficienza ma così di certo non può bastare, per il Cholito VOTO BOLOGNA 5,5 – Tanta difesa e pochissima ripartenza. Primo tempo prettamente di attesa, nella propria metà campo; così facendo puoi strappare un pari ma sei sempre a rischio, sulla pressione avversaria MIGLIORE BOLOGNA A. POLI VOTO 6 – Lotta in mezzo al campo e raddoppia spesso la marcatura, aiutando i compagni in difesa PEGGIORE BOLOGNA F. DI FRANCESCO VOTO 5,5 – Costretto a inseguire Gaspar più che ad attaccarlo, si fa anche ammonire. Non bene per ora

