Perugia-Parma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Parma (LAPRESSE)

Perugia-Parma sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova: ad assisterlo i guardalinee Robilotta e Pagnotta e il quarto uomo Cudini. Partita valida per la quarta giornata di Serie B e in programma sabato 16 settembre 2017, allo stadio Renato Curi di Perugia: calcio d’inizio ore 15:00. La classifica del torneo cadetto vede il Perugia al secondo posto con 7 punti, a meno 2 dalla capolista Carpi, mentre il Parma segue a quota 6 alla pari con Cremonese e Avellino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PERUGIA PARMA

Perugia-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice per l’acquisto in pay-per-view è 407476.

LA SITUAZIONE

Sfida molto interessante allo stadio Curi: di fronte due squadre che hanno cominciato bene il campionato, anche se nell’ultima giornata non sono riuscite a vincere. Il Perugia arriva dall’1-1 di lunedì scorso sul campo del Cittadella: passati in vantaggio al 37’ minuto con Alberto Cerri, i biancorossi sono stati raggiunti a metà ripresa dal difensore avversario Salvi (71’). Dopo due partite spumeggianti è rimasto a secco l’attaccante nordcoreano Kwan-Song Han, classe 1998 in prestito dal Cagliari ed una delle rivelazioni in questo inizio di stagione (per lui tripletta nell’esordio di Chiavari ed altro gol contro il Pescara). Il Parma invece ha incassato il primo ko stagionale cedendo al Brescia tra le mura amiche del Tardini: decisivo il gol di Alexis Ferrante al 60’. 1-0 è anche il punteggio con cui i ducali hanno piegato Cremonese e Novara (in trasferta) nelle prime due giornate. Di fronte dunque l’attacco al momento più prolifico del campionato, quello del Perugia che ha messo a segno già 10 reti (come il Pescara), ed un Parma capace di concedere appena 1 gol nei primi 270’ del campionato (meglio solo Carpi e Venezia, inviolate prima di questo turno).

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Perugia di mister Federico Giunti probabile 4-3-3 con Rosati tra i pali, Monaco e Volta a protezione dell’area, Zanon terzino a destra e il croato Pajac a sinistra. A centrocampo l’argentino Colombatto affiancato da Bianco e Brighi, mentre nel pacchetto offensivo Han dovrebbe muoversi alle spalle del tandem Cerri-Di Carmine. Nel Parma squalificato il centrocampista Scavone, espulso domenica scorsa contro il Brescia. L’allenatore Roberto D’Aversa dovrebbe schierare Frattali in porta, Gagliolo e Di Cesarte difensori centrali, Iacoponi e Luigi Scaglia terzini. A metacampo Dezi, Munari e Barillà mentre Di Gaudio, Calaiò e il senegalese Baraye dovrebbero comporre il tridente d’attacco.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici favorevoli al Perugia, che gode del fattore campo e che finora ha espresso un gioco più produttivo rispetto al Parma. Il portale online snai.it propone a quota 2,10 il segno 1 per la vittoria del Perugia, poi a 3,10 il segno X per l’eventuale pareggio e a 3,75 il segno 2 per il successo esterno del Parma. Under 1,65, Over 2,10, Gol 1,83 e NoGol 1,87.

© Riproduzione Riservata.