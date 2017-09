Probabili formazioni/ Milan Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 4^ giornata)

Probabili formazioni Milan Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Udinese si gioca domenica 17 settembre con calcio d’inizio alle ore 15: siamo nella quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e i rossoneri hanno l’obbligo di riprendere la marcia interrotta bruscamente sul campo della Lazio, che ha evidenziato qualche crepa in una rosa modificata in larga parte con il mercato estivo. L’Udinese procede tra alti e bassi: dopo aver perso le prime due partite di misura ha finalmente ottenuto la vittoria battendo il Genoa, ma certamente ci sono ancora tante cose da sistemare. Andiamo subito a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni di Milan Udinese.

COME VEDERE MILAN UDINESE IN DIRETTA TV

Milan Udinese, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare (precisamente su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1) e sui canali del digitale terrestre a pagamento (nello specifico su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

FORMAZIONI MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Da valutare se Vincenzo Montella vorrà confermare il 3-5-2 visto in Europa League: probabile che sia quella la scelta del tecnico, e allora Bonucci comanderà il reparto insieme ad Alessio Romagnoli e Musacchio, mentre i due esterni - Abate e Ricardo Rodriguez - avanzeranno la loro posizione sulla linea dei centrocampisti. Dove ancora una volta sarà Lucas Biglia a comandare le operazioni; con lui dovrebbero esserci Kessie e uno tra Bonaventura, Calhanoglu e Montolivo. La sensazione è che a essere favorito sia il turco, ma con questo sistema di gioco ogni volta Montella dovrà operare delle scelte fermo restando che, per le sue caratteristiche e quelle dei compagni di reparto, Kessie è più o meno indispensabile per questa squadra. Sia come sia, in attacco ci aspettiamo Nikola Kalinic dal primo minuto; anche qui ci sono tanti ballottaggi aperti, o se non altro ci sono tre giocatori che sono in competizione per una maglia. Nel lungo periodo il grande favorito rimane Suso, che potrebbe trovarsi alla perfezione di seconda punta; domani lo spagnolo dovrebbe avere la meglio, sarà panchina quindi sia per André Silva che per Fabio Borini.

FORMAZIONE UDINESE: I DUBBI DI DELNERI

Qualche problema per Gigi Delneri che si presenta a San Siro senza tre giocatori: sarà 4-4-2 per il tecnico friulano, con la difesa dell’Udinese che conterà ancora sulla coppia centrale composta da Danilo e Nuytinck. Sulle fasce ci saranno Samir, che partirà a sinistra, e Stryger Larsen che viene confermato per l’indisponibilità di Widmer; arretra la sua posizione Rodrigo De Paul che andrà a giocare sulla linea dei centrocampisti, dall’altra parte dovrebbe esserci Jankto che sa ricoprire il ruolo di mezzala come quello di esterno in una mediana a quattro. Al centro dello schieramento in qualità di frangiflutti ecco Valon Behrami che può essere molto importante per questa Udinese, al suo fianco Barak (o Fofana, a seconda di chi sarà scelto) dovrà invece provare a creare gioco e rendere fluida la manovra. Nel reparto offensivo Delneri si ritrova senza Stipe Perica: lo sostituirà il veterano Maxi Lopez che è anche un ex di questa partita, al suo fianco ovviamente c’è la conferma di Kevin Lasagna, che dopo la partenza di Thereau verso Firenze è diventato il principale riferimento per l’attacco della formazione bianconera.

IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 2 Calabria, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Conti.

UDINESE (4-4-2): 22 Scuffet; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 10 De Paul, 72 Barak, 85 Behrami, 14 Jankto; 15 Lasagna, 20 Maxi Lopez

A disposizione: 1 Bizzarri, 25 Borsellini, 55 Bochniewicz, 4 Angella, 53 Alì Adnan, 23 Ingelsson, 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 99 Balic, 96 Ewandro, 7 Matos, 9 Bajic

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: Giu. Pezzella

Indisponibili: Widmer, Perica

