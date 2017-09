Probabili formazioni/ Napoli Benevento: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 4^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Napoli Benevento, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, va in scena alle ore 15 di domenica 17 settembre: è il derby che tutti i tifosi giallorossi aspettavano, il sogno di giocare contro la formazione partenopea nel massimo campionato di calcio. Un Benevento che però ci arriva avendo sempre perso, e con la beffa della sconfitta in pieno recupero maturata contro il Torino; il Napoli è a punteggio pieno dopo le prime tre partite, ma l’esordio in Champions League ha fatto registrare la sconfitta sul campo dello Shakhtar Donetsk e dunque servirà riscattarsi subito. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere dubbi e certezze nella mente degli allenatori, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Napoli Benevento.

FORMAZIONI NAPOLI: I DUBBI DI SARRI

Maurizio Sarri cambia il suo Napoli: sono tre i giocatori che dovrebbero rimanere fuori rispetto alla sconfitta in terra ucraina. A centrocampo starà fuori Hamsik: quasi un evento, ma il tecnico ha parlato chiaro e affermato che il capitano ha bisogno di tirare un po’ il fiato. A prenderne il posto sarà di fatto Allan, anche se sul centrosinistra si sposterà Zielinski che dunque sarà confermato rispetto alla formazione di mercoledì sera. Out anche Amadou Diawara: ne prenderà il posto Jorginho che agirà in cabina di regia. Il terzo cambio sarà in attacco, dove Dries Mertens torna titolare: in questo momento il belga è imprescindibile e allora gli fa spazio un Milik che al di là del rigore non ha fatto granchè in Champions League. Ovviamente conferma per i due esterni del tridente - Callejon e Lorenzo Insigne - e anche la linea difensiva dovrebbe essere la stessa, con Hysaj e Ghoulam a presidiare le corsie e la coppia in mezzo formata da Raul Albiol e Koulibaly. Attenzione però a Maggio e Mario Rui: uno dei due, anche in vista del turno infrasettimanale, potrebbe essere in campo dal primo minuto.

FORMAZIONI BENEVENTO: LE SCELTE DI BARONI

Per il derby, Marco Baroni dispone il suo Benevento con un 4-4-2: in forse Andrea Costa, dunque si prepara Antei a essere confermato al centro della difesa insieme a Lucioni, mentre sulle fasce laterali dovrebbero esserci Venuti e Gaetano Letizia. A centrocampo Cataldi sarà il giocatore incaricato di creare gioco, ma una mano gli arriverà anche dalle corsie dove Ciciretti e D’Alessandro dovranno essere bravi a fare le due fasi e aiutare in fase di impostazione avendo piedi buoni per far partire eventuali ripartenze. Un collante importante sarà rappresentato da Ledian Memushaj che anche negli anni di Pescara ricopriva un ruolo centrale nel settore nevralgico del campo; in attacco le soluzioni non sono poche, perchè anche il rumeno Puscas e Armenteros possono avere spazio ed essere utili, ma dal primo minuto la coppia scelta da Baroni dovrebbe essere quella formata da Iemmello, che sarà il principale riferimento in area di rigore, e Massimo Coda che potrà svariare maggiormente alla ricerca di palloni giocabili.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

BENEVENTO (4-4-2): 1 Belec; 23 Venuti, 88 Antei, 5 Lucioni, 3 G. Letizia; 10 Ciciretti, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 7 D’Alessandro; 11 M. Coda, 33 Iemmello

A disposizione: 22 Brignoli, 18 Gyamfi, 6 Djimsiti, 17 Di Chiara, 77 Lazaar, 4 Del Pinto, 13 Chibsah, 14 N. Viola, 26 Parigini, 87 Lombardi, 90 Armenteros, 32 Puscas

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: A. Costa

