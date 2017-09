Probabili formazioni/ Roma Verona: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 4^ giornata)

Probabili formazioni Roma Verona, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Verona è l’anticipo serale nella quarta giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di sabato 16 settembre allo stadio Olimpico. Roma che in campionato è ferma da due settimane, causa del rinvio della partita contro la Sampdoria; una vittoria e una sconfitta finora per i giallorossi, decisamente peggio sta facendo il Verona che, fermo al gol messo a segno alla prima giornata, non ha ancora vinto e la scorsa domenica ha incassato cinque gol dalla Fiorentina a domicilio, complicando così la sua situazione. Andiamo subito a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Verona.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI ROMA VERONA

Per Roma Verona, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quota dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,18; il pareggio (segno X) è quotato 7,50 mentre il segno 2 (vittoria Verona) vi permetterà di vincere 14,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

FORMAZIONI ROMA: TURNOVER PER DI FRANCESCO?

L’imminente turno infrasettimanale e l’impegno di Champions League lasciano intendere che Eusebio Di Francesco potrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno, sfruttando l’impegno casalingo che sulla carta è abbordabile. In difesa non dovrebbe cambiare nulla (anche se Florenzi scalpita per tornare a giocare) con Juan Jesus che farà sempre coppia con Manolas davanti ad Alisson, ma a centrocampo si prepara un doppio cambio: Lorenzo Pellegrini, già visto per uno spezzone martedì sera, potrebbe sostituire una delle due mezzali andandosi a piazzare come interno al fianco di Gonalons, destinato a far tirare il fiato a De Rossi che ovviamente non può giocare tutte le partite e ne approfitta in questi giorni fitti di impegni. Dunque uno tra Nainggolan e Strootman si può accomodare in panchina; nel tridente offensivo conferma per Defrel anche perchè Schick non è ancora al top, dall’altra parte possibile staffetta tra Diego Perotti ed El Shaarawy mentre come prima punta ci sarà Dzeko, a meno che Di Francesco non valuti la possibilità di accentrare Defrel e giocare con i due esterni di cui sopra contemporaneamente in campo.

FORMAZIONI VERONA: PROBLEMI PER PECCHIA

Fabio Pecchia non può ancora mandare in campo la squadra che avrebbe sperato. Al di là di come è finita la breve storia con Cassano, ci sono tanti infortunati nella rosa scaligera tra cui Alessio Cerci, senza il quale viene a mancare imprevedibilità offensiva. L’attacco poggia sulle spalle di Pazzini, che in questo stadio aveva segnato una doppietta importante per la sua Sampdoria e per la Roma (in negativo però): a supportarlo Verde e Valoti, da stabilire se esterni in un tridente classico o alle spalle della prima punta fluttuando tra le linee. A centrocampo in ogni caso ci sarà Buchel a comandare le operazioni, facendosi dare una mano dalla qualità di Bessa che nasce trequartista ma si è riconvertito in mezzala; dall’altra parte del campo agirà invece Bruno Zuculini. In difesa Pecchia deve fare ancora a meno di Bianchetti: in attesa del suo ritorno al centro dello schieramento ci saranno Alex Ferrari e l’ex Udinese Heurtaux, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Martin Caceres e Romulo che prende il posto di Souprayen, lui pure ai box. In porta naturalmente gioca Nicolas.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 26 Karsdorp, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson P.

VERONA (4-3-2-1): 1 Nicolas; 26 M. Caceres, 28 A. Ferrari, 75 Heurtaux, 2 Romulo; 5 B. Zuculini, 77 Buchel, 24 Bessa; 7 Verde, 27 Valoti; 11 Pazzini

A disposizione: 17 Silvestri, 40 F. Coppola, 12 Ant. Caracciolo, 8 Fossati, 20 Zaccagni, 4 Laner, 21 Lee Seung-Woo, 9 Kean

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Bianchetti, Souprayen, Brosco, F. Zuculini, Cerci, Felicioli

