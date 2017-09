Probabili formazioni/ Sassuolo Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 4^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo Juventus si gioca come anticipo dell’ora di pranzo, domenica 17 settembre alle ore 12:30, e vale per la quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La Juventus arriva alla partita a punteggio pieno, ma dovendo smaltire la batosta incassata al Camp Nou in Champions League che ha minato qualche certezza al netto delle tante assenze. Per il Sassuolo questa potrebbe allora essere una buona occasione per mettere a referto la prima vittoria della stagione; l’avvio neroverde non è stato dei migliori e bisogna recuperare in fretta per non trovarsi attardati in classifica. Vediamo dunque come i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre al Mapei Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus.

COME VEDERE JUVENTUS SASSUOLO IN DIRETTA TV

Sassuolo Juventus, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare (precisamente su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e sui canali del digitale terrestre a pagamento (nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI SASSUOLO: LE SCELTE DI BUCCHI

C’è la possibilità di giocare ancora con il 3-5-2 per Cristian Bucchi: in questo caso a rimanere fuori sarebbe uno tra Domenico Berardi e Politano, ma la scelta per l’allenatore del Sassuolo potrebbe essere obbligata visto che l’attaccante calabrese non sta bene e potrebbe saltare la partita. In ogni caso la prima punta sarà Falcinelli, con le fasce laterali che saranno presidiate da Lirola (la Juventus aveva pensato di riportarlo subito a Torino prima di confermarne il prestito in Emilia) e il giovane Adjapong, che si sta rivelando come una bella sorpresa dopo aver già calcato il campo nelle passate stagioni. Sensi sarà il regista che parte dal centrodestra, con Magnanelli al suo fianco e Duncan che sembra partire favorito per la maglia di mezzala sinistra (se la gioca con Missiroli e Mazzitelli, più in ritardo Biondini). Con la difesa a tre si apre ovviamente il ballottaggio per la terza maglia accanto a Cannavaro e Acerbi: favorito Letschert anche perchè Peluso potrebbe trovare spazio sulla corsia sinistra avanzando così la sua posizione.

FORMAZIONI JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrà tenere conto delle condizioni post-Barcellona: perso De Sciglio, a destra torna Lichtsteiner con Alex Sandro dall’altra parte e la coppia centrale che sarà nuovamente formata da Rugani e Chiellini, il quale ha recuperato dall’infortunio che gli ha fatto saltare Barcellona. Non rientra Khedira, il cui recupero slitta: potrebbe farcela per il Torino, senza di lui Allegri potrebbe rilanciare Matuidi dal primo minuto oppure tornare a giocare con il 4-3-3. A fare la differenza sarebbe la posizione di Dybala e il possibile inserimento di Cuadrado, che in caso di centrocampo a tre lascerebbe il posto a Bentancur; in caso contrario il colombiano si allargherà a destra e Dybala occuperà la sua solita posizione di trequartista alle spalle della prima punta. Che sarà in ogni caso Gonzalo Higuain: il Pipita è nell’occhio del ciclone per il gestaccio ai tifosi del Barcellona e soprattutto per l’ennesima prestazione incolore in ambito europeo, ora dovrà rispondere con i gol.

IL TABELLINO

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 55 Letschert, 28 Cannavaro, 15 Acerbi; 21 Lirola, 12 Sensi, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 98 Adjapong; 16 Politano, 11 Falcinelli

A disposizione: 77 Pegolo, 70 Marson, 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 13 Peluso, 8 Biondini, 6 Mazzitelli, 7 Missiroli, 29 Cassata, 25 D. Berardi, 10 Matri, 90 Ragusa

Allenatore: Cristian Bucchi

Squalificati: -

Indisponibili: Dell’Orco

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 38 Caligara, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

