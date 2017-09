Pronostici Serie A/ Scommesse e quote delle partite: Crotone Inter, Roma Verona (4^ giornata)

Pronostici Serie A 4^giornata (LaPresse)

Si accenderà sabato 16 settembre le quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: andiamo a conoscere quali saranno le squadre favorite dal pronostico stilato alla viglia dalla nostra redazione, e el scommesse associate agli 11 match previsti per questo appassionate turno. Come da programma si inizierà sabato con ben tre anticipi messi in calendario ovvero i match tra Crotone e Inter (ore 15.00), Fiorentina e Bologna (ore 18.00) e Roma-Verona attesa all’olimpico alle ore 20.45: gli altri 7 incontri invece si disputeranno tutti nella giornata di domenica dato che non sono stati previsti posticipi del Lunedi. La domenica della serie A si accederà con il lunch match tra Sassuolo e Juventus alle ore 12.30, mentre alle 15.00 si udiranno i fischi d’inizio di Milan-Udinese, Napoli-Benevento, Spal-Cagliari, e Torino-Sampdoria. Alle 18.00 spazio invece alla sfida tra Chievo e Atalanta mentre il quarto turno di campionato si chiuderà con la partita Genoa-Lazio, in programma alle ore 20.45. Riepilogato il calendario di questo turno vediamo ora nel dettaglio partita per partita le scommesse e l’esito dei pronostici fissati alla vigilia parendo tra i tre incontri previsti per sabato.

PRONOSTICI SERIE A DEGLI ANTICIPI

Per storico, stato di forma e rosa pare che non ci sia storia tra Crotone e Inter con i nerazzurri di Spalletti ben favoriti nella cavalcata vittoriosa che ha portato finora a tre successi su tre incontri e soprattutto tante belle prestazioni. Non così segnato invece il pronostico tra Fiorentina e Bologna: i viola hanno dalla loro il fattore campo e soprattutto l’entusiasmo dopo il caloroso successo per 5-0 contro il Verona nel turno precedente, ma i felsinei di Donadoni potrebbero non essere un avversario semplice per i gigliati. Proprio gli scaligeri orneranno protagonisti di sabato contro la Roma di Di Francesco: qui il fattore campo e soprattutto le tante assenze nella rosa gialloblù favoriscono sulla carta i giallorossi reduci comunque da un soddisfacente 0-0 in Europa League contro l’Atletico Bilbao.

LE PARTITE DI DOMENICA

La giornata di domenica 17 settembre sarà inaugurata dalla sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, dove la Vecchia Signora animata di volontà di riscatto dopo la debacle in Champions League è favorita d’obbligo. Non va infatti dimenticato che i bianconeri sono i testa alla classifica del campionato di Serie A benché la difesa finora non sia stata impeccabile, mentre i nero verdi sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Come gli emiliani anche i bianconeri di Delneri che affonderanno fuori casa il Milan di Montella reduce da un ottimo 5-1 in Europa League e ben motivati a cancellare la sconfitta precedente con la Lazio: i pronostici sono a favore della squadre dei padroni di casa a San Siro contro l’Udinese.

Sulla carta paiono avvantaggiati anche gli azzurri di Sarri impegnati come abbiamo visto alle ore 15.00 contro il Benevento: nonostante quanto fatto in Europa, domenica a favore del Napoli giocherà un bel peso il fattore campo, storia e rosa contro la neopromossa Benevento, che pur mostrando un buon calcio non ha ancora graffiato in questa stagione.

Pronostico invece meno aperto del previsto quello della partita tra Spal e Cagliari, che si presentano in campo entrambe con una sola vittoria ottenuta finora in campionato e dove il fattore campo potrebbe non essere così fondamentale. Lo sarà invece nella partita tra Torino e Sampdoria: in casa i granata riescono sempre a dare qualcosa in più e partendo da due successi e un pareggio sulla carta la formazione di Mihajlovic dimostra uno stato di forma migliore dei liguri.

Sfida brillante e dall’esito potenzialmente inaspettato quella tra Chievo e Atalanta, con i bergamaschi al banco di prova dopo l’impegno infrasettimanale in Europa.

A chiudere la quarta giornata è la sfida tra Genoa e Lazio, che vede i biancocelesti favoriti nonostante il fattore campo a sfavore: dopo la prova messa in campo in Europa come nel turno precedente con i rossoneri, la squadra di Inzaghi è favoritissima.

