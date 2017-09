Pronostici Serie B/ Scommesse e quote delle partite di oggi (4^giornata)

Pronostici Serie B 4^giornata (LaPresse)

Dopo i due anticipi giocati ieri, il campionato di Serie B torna protagonista nella giornata di sabato 16 settembre con ben 9 incontri messi in calendario di cui ora vedremo partita per partita i pronostici stilati alla vigilia dalla nostra redazione, provando a individuare i vincitori probabili su ogni campo. Riepiloghiamo però prima brevemente che sfide andremo a analizzare: come detto saranno ben 9 le partite in programma per oggi, e per tutte il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 15.00 e scenderanno in campo Brescia-Pro Vercelli, Cremonese-Carpi, Empoli-Carpi, Entella-Ternana, Foggia-Palermo, Frosinone-Bari, Novara-Cittadella, Perugia-Parma e Salernitana-Pescara. Andiamo a scoprire ora chi saranno i possibili vincitori su tutti campi impegnati in questo turno della cadetteria.

I PRONOSTICI DI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Complice classifica e fattore campo pare che al Rigamonti la sfida tra Brescia e Pro Vercelli sia già decisa a favore della Leonessa, anche perché i biancoscudati finora hanno raccolto tre sconfitte su tre incontri disputati, riuscendo a mettere a bilancio solo una rete. Sfida invece aperta nonostante le quote, e senza dubbio entusiasmante quella tra la neopromossa Cremonese e il Carpi: da una parte i grigio rossi vantano un buon ruolino di marcia e soprattutto il fattore campo, ma i falconi si presentano al turno di Serie B con tre successi messi in saccoccia e la prima posizione provvisoria nella classifica generale. Sfida che si annuncia interessante anche quella tra la decaduta Empoli e l’Ascoli: i toscani hanno dalla loro il fattore campo ma e una buona nona piazza in graduatoria, ma i bianconeri potrebbero risultare ostici per la formazione azzurra, ansiosa di recuperare dai due pareggi realizzati finora. Chi ha voglia di scalare in fretta la classifica della Serie B è l’Entella, padrona di casa contro la Ternana, favorita sulla carta se non altro per il fattore campo.

ATTENZIONE A FOGGIA PALERMO

Il quarto turno del campionato di Serie B continua sempre sabato alle ore 15.00 con la partita tra la neopromossa Foggia e la decaduta dalla serie A, la formazione del Palermo in una sfida davvero bollente allo Zaccheria. Nonostante la differenza di rosa e storia oltre che di classifica, le quote delle scommesse vedono la partita in grande equilibrio: i satanelli in casa di certo sanno dare qualcosa in più che invece non sempre vi è nei rosaneri chiamati a giocare fuori dalla Sicilia. Partita che invece non appare così brillante quella tra Frosinone e Bari e dove il pronostico alla vigilia concede la palma di favorito ai canarini, avanti rispetto ai galletti per classifica, stato di forma e fattore campo. Proprio l’opportunità di giocare tra le proprie mura permette al Novara di scendere in campo da favorito contro il Cittadella: i granata rimangono 6 posizioni avanti gli azzurri in classifica (ma con un solo punto di differenza), ma i piemontesi oggi potrebbero dare seguito al successo ottenuto contro l’Ascoli nel precedente turno. Partita che profuma di play off al Curi tra Perugia e Parma e dove i grifoni sono molto favoriti: la compagine umbra dopo tutto è seconda con 7 punti e due vittoria oltre che subire il vantaggio del fattore campo, spesso determinante. Ultimo incontro della giornata sarà quello tra Salernitana e Pescara sempre atteso per le ore 15.00: qui i delfini potrebbero subire il fattore campo avverso benché registrino una posizione e uno stato di forma migliore a confronto con i granata.

