Reggina-Matera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Reggina-Matera, diretta dal signor Proietti di Terni, sabato 16 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà un incontro valevole per la quarta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Dalla Reggina ci si attendeva qualcosa di meno rispetto al Matera in questo avvio di campionato, eppure sono stati i calabresi ad ottenere un punto in più. Dopo l'inaspettata sconfitta di Rende nella giornata d'esordio del campionato, gli amaranto si sono tolti la soddifazione di battere per la seconda volta in meno di un mese il Catanzaro, piegando nel derby i giallorossi in campionato dopo aver vinto anche il confronto di Coppa Italia.

Quindi, sabato scorso è arrivato l'uno a uno in casa della coriacea Paganese, ottenuto grazie a un gol di Sciamanna in rimonta, segnale che la squadra di Maurizi quest'anno ha guadagnato in solidità e agonismo. Il Matera invece avrebbe voluto riproporsi verso l'alta classifica, ma non ha ingranato dopo l'esordio con vittoria contro l'Akragas. Una sconfitta contro la matricola Sicula Leonzio e un pari senza reti in casa contro il Cosenza sono il biglietto da visita con il quale i lucani arrivano alla delicata trasferta di Reggio Calabria, che potrebbe decidere anche il destino della panchina di Auteri.

Niente diretta tv sui canali pay o in chiaro per il match di Granillo Reggina Matera

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si scontreranno allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Reggina padrona di casa schierata con Cucchietti in porta, Pasqualoni schierato in posizione di terzino destro e Porcino impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Di Filippo e Gatti saranno i due centrali di difesa. A quattro anche la linea di centrocampo con il brasiliano Mezavilla e Fortunato al centro della mediana, Tulissi esterno di destra e De Francesco esterno mancino. Sul fronte offensivo faranno coppia Sciamanna e Sparacello. Risponderà il Matera con la difesa a tre composta da Mattera, Mariano Stendardo e Scognamillo davanti all'estremo difensore serbo Golubovic. A centrocampo i due centrali saranno De Falco e Salandria, con il brasiliano Angelo che sarà l'esterno laterale di destra e Casoli che sarà l'esterno laterale di sinistra. In attacco, il croato Dugandzic sarà confermato come centravanti nel tridente, affiancato da Giuseppe Giovinco e da Strambelli.

LA CHIAVE TATTICA

4-4-2 molto quadrato e ordinato, come dimostrato nelle ultime uscite ufficiali, per la Reggina allenata da Maurizi. Auteri, tecnico del Matera, non cambia il suo 3-4-3 che sembra però in questo avvio di campionato avere una matrice meno spettacolare rispetto alla passata stagione. Nell'ultimo precedente a Reggio Calabria, datato 23 ottobre 2016, il Matera ha sfoderato una delle prestazioni più spettacolari della passata stagione, un perentorio sei a due firmato dalla tripletta di Negro e dai gol di Carretta, Iannini e Adriano. Anche nel precedente del 28 febbraio 2015 il Matera è passato al Granillo, col punteggio di tre a due.

QUOTE E SCOMMESSE

Molto equilibrio nelle quote per le scommesse proposte dai bookmaker, con la vittoria interna amaranto leggermente ritenuta più probabile, quotata 2.45 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 2.90 la quota relativa al successo esterno e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio. La stessa agenzia quota 2.25 l'over 2.25, più probabile una partita come meno di 3 gol, con l'under 2.5 quotato 1.68 da Unibet.

