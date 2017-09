Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: gli anticipi (4a giornata, 16 settembre)

Luciano Spalletti, allenatore Inter - LaPresse

Anche oggi seguiremo con voi i risultati di Serie A, aggiornandovi costantemente col nostro live. Dopo le sfide di Champions League ed Europa League, e i relativi verdetti, torna la Serie A. Quest’oggi, sabato 16 settembre, si comincia con tre anticipi davvero interessanti visto che in campo ci sarà la capolista Inter, ma anche la Roma e la Fiorentina. Domani toccherà invece alle altre due capolista, Juventus e Napoli, nonché al Milan e alla Lazio. Ma andiamo a vedere brevemente il programma delle partite di oggi.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

L’anticipo è decisamente atipico, visto che alle ore 15:00, proseguendo di fatto la tradizione del cosiddetto calcio “spezzatino” tanto odiato dai puristi, si giocherà il match dell’Ezio Scida di Crotone fra gli omonimi padroni di casa e l’Inter di Luciano Spalletti. Un nuovo interessante esame per la compagine nerazzurra, che volerà in Calabria da prima della classe, con nove punti ottenuti sui nove disponibili, bottino pieno. Inter che ha iniziato quindi la stagione attuale in maniera senza dubbio superba, battendo la Fiorentina all’esordio, superando la Roma all’Olimpico, e ottenendo quindi i tre punti lo scorso weekend contro la Spal al Meazza. Sta decisamente peggio il Crotone che invece è ancora a quota uno, ma in casa risulta essere sempre squadra molto pericolosa. Il secondo anticipo sarà la sfida delle ore 18:00, la gara dello stadio Artemio Franchi di Firenze fra la Fiorentina e il Bologna. La Viola viene dalla prima vittoria in campionato e dai primi punti ottenuti in questa stagione, grazie al roboante cinque a zero ottenuto al Bentegodi ai danni dell’Hellas Verona.

La squadra di Pioli ha quindi saputo rialzare la testa dopo le due sconfitte contro l’Inter e il Torino, ed ora vuole proseguire a vincere approfittando del pubblico di casa. Buon inizio di stagione invece dei felsinei, che vengono dalla sconfitta col Napoli ma che in precedenza avevano battuto il Benevento, pareggiando poi all’esordio col Torino. A chiusura del programma di oggi, la sfida delle ore 20:45 dell’Olimpico di Roma, il match fra i giallorossi e l’Hellas Verona. La squadra di Di Francesco ha riposato lo scorso weekend per via dell’annullamento per maltempo della sfida contro la Sampdoria. Roma che è reduce dal pareggio interno contro l’Atletico Madrid in Champions, mentre in campionato, l’ultima gara giocata, è la sconfitta dell’Olimpico contro l’Inter, seppur giocando bene. Verona che invece fino ad oggi ha ottenuto un solo punto, quello dopo il pareggio di Crotone per zero a zero.

I RISULTATI DELLA 4a GIORNATA DI SERIE A

Ore 15:00 – Crotone-Inter

Ore 18:00 – Fiorentina-Bologna

Ore 20:45 – Roma-Hellas Verona

