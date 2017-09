Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (4^ giornata)

Risultati Serie B, 4^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie B 2017-2018, archiviati gli anticipi Venezia Spezia e Cesena Avellino, riparte sabato 16 settembre con le partite della quarta giornata: vivremo nove partite del campionato cadetto oggi pomeriggio (alle ore 15) perchè a metà della prossima settimana avremo il primo turno infrasettimanale della stagione. Nel dettaglio si giocano Brescia-Pro Vercelli, Cremonese-Carpi, Empoli-Ascoli, Foggia-Palermo, Frosinone-Bari, Novara-Cittadella, Perugia-Parma, Salernitana-Pescara e Virtus Entella-Ternana.

LA SITUAZIONE

Entrando nella quarta giornata della Serie B, il Carpi è l’unica squadra ancora a punteggio pieno: avvio folgorante della squadra emiliana che, per di più, sta mostrando una praticità assoluta avendo vinto sempre per 1-0. Da vedere cosa succederà quando la difesa perderà la sua imbattibilità; problemi che in questo momento non ha il Perugia, visto che il Grifone ha il miglior attacco del torneo (insieme al Pescara) e pur avendo incassato 4 gol naviga in zona promozione diretta, sicuro dei propri mezzi. Imbattuto anche il Frosinone, altra squadra che segna poco; così anche Palermo, Empoli e Ternana con gli umbri che rappresentano forse la grande sorpresa di questo avvio di stagione. A caccia della prima vittoria tante squadre: non può più sbagliare la Pro Vercelli che rischia seriamente di staccarsi dal gruppo e fare un campionato tutto di rincorsa.

I BIG MATCH

Possiamo individuare due possibili big match in questo quarto turno di Serie B: sicuramente uno è quello del Curi, dove il Perugia partito fortissimo cercherà di tornare alla vittoria sfidando il Parma di Roberto D’Aversa, che ha vinto le prime due partite per 1-0 ma la scorsa domenica è stato ripagato con la stessa moneta, perdendo al Tardini contro il Brescia. Abbiamo poi la partita dello stadio Zini: la Cremonese ha due vittorie e una sconfitta e ha iniziato davvero bene la sua stagione da neopromossa, ma oggi riceve il Carpi capolista e sarà già un’impresa segnargli un gol. Dovesse vincere anche oggi effettuerebbe l’aggancio, che potrebbe anche significare primo posto in classifica; Perugia e Frosinone permettendo, con i ciociari che ospitano un Bari partito alla grande ma già in netto calo.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 4^ GIORNATA

Sabato 16 settembre

ore 15:00 Brescia-Pro Vercelli

ore 15:00 Cremonese-Carpi

ore 15:00 Empoli-Ascoli

ore 15:00 Foggia-Palermo

ore 15:00 Frosinone-Bari

ore 15:00 Novara-Cittadella

ore 15:00 Perugia-Parma

ore 15:00 Salernitana-Pescara

ore 15:00 Virtus Entella-Ternana

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Carpi 9

Perugia, Frosinone 7

Cremonese, Avellino, Parma 6

Palermo, Venezia, Empoli, Ternana 5

Pescara, Cittadella, Brescia 4

Bari, Ascoli, Novara, Spezia 3

Salernitana 2

Cesena Virtus Entella, Foggia 1

Pro Vercelli 0

