Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di sabato (4^ giornata 2017-2018)

E’ tutto pronto per una nuova giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Dopo i due anticipi di ieri fra Giana e Cuneo, e Alessandria e Livorno, proseguirà quest’oggi la quarta giornata del terzo campionato di calcio italiano per importanza. Nel dettaglio si giocheranno dieci sfide, con calcio di inizio alle ore 14:30 e tre posticipi alle ore 18:30. Di scena tutti e tre i gironi, quindi il Gruppo A, quello composto dalle squadre del centro/nord ovest dell’Italia, il Gruppo B, quello invece costituito dalle formazioni dislocate nel centro/nord est della nostra penisola, e infine il Gruppo C, dove troviamo invece quasi esclusivamente club del sud Italia. Andiamo quindi a vedere il programma delle partite di oggi.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI

Come dicevamo, si inizia alle ore 14:30, con la partita fra gli emiliani del Modena e i monzesi del Renate. Una sfida che sarà valevole per il Gruppo B in cui i padroni di casa modenesi cercheranno di ottenere i primi punti, essendo ancora a quota zero. Renate che invece fino ad ora ha collezionato sei punti, con due vittorie e una sconfitta. Sempre alle 14:30 si giocheranno altre quattro sfide, tutte per il girone C. Si comincia con la gara fra i siciliani del Sicula Leonzio e i pugliesi del Monopoli, gara molto interessante visto che questi ultimi sono attualmente al comando del gruppo in questione, con due vittorie e un pareggio, per un totale di sette punti. Quattro invece le lunghezze degli isolani. Spazio quindi a Fondi-Siracusa, sfida fra le retrovie della classifica, nonché a Bisceglie-Catanzaro, con i baresi secondi a sei punti, e i calabresi che invece occupano attualmente il sesto posto a quota quattro.

La compagine di Agrigento dell’Akragas, giocherà invece in casa contro la Paganese, con i siciliani ancora alla ricerca della prima vittoria. Proseguiamo quindi con i match in programma alle ore 16:30, precisamente due sfide. Si comincia con Arzachena-Pontedera, Girone A, con i sardi a quota tre, e i toscani che invece inseguono a due punti. Per il Girone C, invece, spazio a Juve Stabia-Trapani, senza dubbio una delle partite più interessanti di questo turno, con i retrocessi siciliani che hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà, essendo attualmente undicesimi a quota 4 punti.

Chiudiamo il programma di questo sabato di Serie C con le tre partite delle ore 18:30. Si comincia con la gara di Reggio Calabria fra i padroni di casa della Reggina e il Matera. Interessante trasferta dei calabresi del Rende, secondi a quota sei punti, che voleranno a Lecce per sfidare al Via del Mare i pugliesi, attualmente a quota quattro punti. Infine, il Cosenza, fanalino di coda del Gruppo C con un solo punto conquistato in 180 minuti, ospiterà l’Andria, che invece di punti ne ha fino ad ora ottenuti due, riposando però un turno.

I RISULTATI DELLA 4A GIORNATA DI SERIE C

14:30 Modena-Renate

14:30 Sicula Leonzio-Monopoli

14:30 Fondi-ASD Citta' Di Sir.

14:30 Bisceglie-Catanzaro

14:30 Akragas-Paganese

16:30 Arzachena-Pontedera

16:30 Juve Stabia-Trapani

18:30 Reggina-Matera

18:30 Lecce-Rende

18:30 Cosenza-Andria BAT

