Roma Verona rinviata? / Allerta meteo arancione: maltempo sulla Capitale, i giallorossi rischiano nuovo stop

Roma Verona rinviata? Allerta meteo arancione (Foto: da Wikipedia)

Il maltempo non dà tregua a Roma... e alla Roma, che rischia di veder rinviata anche la sfida contro il Verona. La squadra di Eusebio Di Francesco rischia infatti di saltare un'altra partita di campionato a causa dell'allerta meteo: il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle 6 di questa mattina e per le successive 24-36 ore. Il codice di allerta è arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Roma) ed E (Aniene). Invece è giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Dopo il rinvio di Sampdoria-Roma, la Roma rischia di restare ferma anche oggi. Sta facendo preoccupa l'allerta meteo arancione che si è abbattuto sulla Capitale, sopratutto alla luce dei notevoli disagi che ha provocato il maltempo a Roma.

IL MALTEMPO RISCHIA DI FRENARE ANCORA I GIALLOROSSI

Secondo il Dipartimento della Protezione Civile sono previste a Roma precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Inoltre, i fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, forti raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, è stato emesso un avviso di criticità di livello arancione su Roma. L'avvio di stagione della squadra giallorossa è dunque stranissimo: dopo il rinvio della partita contro la Sampdoria, potrebbe non scendere in campo neppure stasera per la sfida contro il Verona, in programma alle 20.45. I rischi che lo stadio Olimpico resti chiuso sono molti, anche perché la situazione è ben diversa rispetto a Lazio-Milan, match che la settimana scorsa era in programma alle 15 e che fu possibile rinviare di un'ora. Gli scenari sono differenti per oggi, ma la situazione meteorologica verrà costantemente monitorata.

© Riproduzione Riservata.