Salernitana-Pescara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Pescara (LAPRESSE)

Salernitana-Pescara sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma: i guardalinee del match saranno i signori Dei Giudici e Colarossi, il quarto uomo il signor Massimi. Squadre in campo sabato 16 settembre 2017 allo stadio Arechi di Salerno (inizio ore 15:00), per la quarta giornata del campionato di Serie B. Che tornerà in campo nei prossimi giorni con il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì (19 settembre) la Salernitana sarà di scena a Vercelli, per il Pescara invece impegno casalingo contro la Virtus Entella.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SALERNITANA PESCARA

Salernitana-Pescara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407487.

LA SITUAZIONE

Avvio interlocutorio per entrambe le squadre, anche se con stili diversi. La Salernitana, allenata per il secondo anno di fila da Alberto Bollini, ha raccolto 2 punti in 3 giornate frutto dei pareggi con Venezia (0-0 in trasferta) e Ternana, quest’ultimo un rocambolesco 3-3 che ha visto gli amaranto risalire per 3 volte da una situazione di svantaggio. Sabato scorso invece i campani sono caduti sul campo del Carpi, unica formazione a punteggio pieno pieno, battuti dal gol di Malcore al 35’ minuto. Un ko più che onorevole per la Salernitana che nel primo tempo ha espresso una mole di gioco superiore, ed anche dopo l’intervallo ha costruito più di una chance per pareggiare il conto. Buone indicazioni per mister Bollini che però aspetta ancora il primo successo nel nuovo campionato. Il Pescara invece ha offerto una partenza a ritmo di Zeman, con 3 partite ricche di gol e tutte diverse: la prima contro il neopromosso Foggia si è sviluppata a senso unico ed terminata in goleada (5-1), la seconda invece ha riservato ai biancazzurri la prima batosta, il 4-2 subito a Perugia. Nella terza giornata è maturato un pareggio per 3-3 con il Frosinone, risultato però beffardo per gli abruzzesi che a fine primo tempo conducevano per 3-0. In tutto questo bailamme si è distinto in particolare Stefano Pettinari, attaccante classe 1992 scuola Roma: per lui già 6 reti e scatto in testa alla classifica marcatori.

PROBABILI FORMAZIONI

Probabile 4-3-3 per la Salernitana: in porta il serbo Radunovic, davanti a lui i difensori centrali Tuia e Bernardini, a completare la retroguardia i terzini Perico (a destra) e Vitale (sinistra). A metacampo Matteo Ricci affiancato dal ghanese Odjer e dal camerunese Minala, mentre nel tridente d’attacco Sprocati e Leonardo Gatto sopporteranno il centravanti Bocalon (in ballottaggio con lo spagnolo Alejandro Rodriguez). Modulo 4-3-3 anche per il Pescara: tra i pali Pigliacelli, difensori centrali Coda e Perrotta, esterni bassi Crescenzi e Mazzotta. Qualche ballottaggio in più per centrocampo ed attacco: in mediana ad esempio Valzania potrebbe prendere il posto di Proietti, verso la conferma invece l’uruguaiano Brugman e il senegalese Coulibaly. Davanti intoccabile Pettinari: con lui dovrebbero giocare Benali e il classe 1998 Del Sole.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote di snai.it sono favorevoli ai padroni di casa: 2,10 per il segno 1 (vittoria della Salernitana), 3,50 per il segno X (pareggio) e 3,30 per il segno 2 (successo del Pescara). Attenzione anche alle opzioni Under (quota SNAI 2,70), Over (1,40), Gol (1,35) e NoGol (2,95).

© Riproduzione Riservata.