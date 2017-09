Sicula Leonzio-Monopoli/ Streaming video diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Monopoli, LaPresse

Sicula Leonzio-Monopoli, diretta dal signor Marcenaro di Genova, sabato 16 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà uno scontro tra due delle squadre rivelazione in questo avvio di stagione nel girone C di Serie C. Sicula Leonzio e Monopoli avranno tutti i fari puntati addosso dopo aver stupito nella primissima fase di questo nuovo campionato di Serie C. Che i siciliani fossero una formazione organizzata e da prendere con le molle era cosa nota, ma l'impatto tra i professionisti della squadra allenata da Rigoli è stato eccellente in barba a un calendario non semplice. Prima il due a uno al Matera ottenuto grazie ai gol di D'Angelo e Ferreira, poi lo zero a zero a Trapani su un campo difficile, contro una pretendente sulla carta al salto in Serie B.

Ancora meglio è andata al Monopoli che si presenta alla quarta giornata da capolista solitaria, e dopo le vittorie contro Cosenza in casa e Fondi in trasferta, i Gabbiani avrebbero potuto mettere in atto addirittura una clamorosa fuga se fossero riusciti a battere sabato scorso l'Akragas in casa, con gli agrigentini che sono riusciti un po' a sorpresa a strappare un pari a reti bianche. La squadra che dovesse ottenere da questo confronto un risultato positivo, raggiungerebbe una continuità di rendimento con la quale dovrebbero sicuramente fare i conti le pretendenti all'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE SICULA LEONZIO MONOPOLI

Sicula Leonzio-Monopoli non sarà trasmessa da alcun canale in diretta tv, ma gli abbonati al sito sportube.tv o tutti coloro che compreranno l'evento sul portale potranno godersi la visione del match in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: padroni di casa della Sicula Leonzio schierati con Narciso tra i pali, De Rossi sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra in una difesa a quattro con Gianola e Camilleri difensori centrali. Gianluca Esposito e Marano saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre il portoghese Tavares sarà affiancato a Bollino e D'Angelo come incursore offensivo alle spalle dell'unica punta di ruolo della formazione siciliana, ovvero Arcidiacono. Il Monopoli affronterà la trasferta a Lentini con Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Mercadante, Michele Ferrara e Luca Ricci. A centrocampo il greco Sounas si muoverà per vie centrali affiancato da Zampa e dall'argentino Scoppa, mentre sull'out di destra si muoverà Rota e sull'out di sinistra Daniele Donnarumma. In attacco il maliano Souaré farà coppia con Genchi.

LA CHIAVE TATTICA

Si confronteranno tatticamente il 4-2-3-1 del tecnico della Sicula Leonzio Pino Rigoli, arrivato quest'anno alla guida dei bianconeri appena arrivati tra i professionisti dopo la vittoria nel campionato di Serie D, e il 3-5-2 di Massimiliano Tangorra nel Monopoli. Non ci sono confronti ufficiali tra i due club essendo la Sicula Leonzio un club di nuova costituzione peraltro alla sua prima esperienza tra i pro, con la squadra che fra i dilettanti giocava sempre nei gironi siciliani lontana dalla Puglia e da Monopoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Alla luce dell'ottimo inizio di stagione da parte di entrambe le squadre, i bookmaker puntano sul fattore campo con vittoria della Sicula Leonzio in casa quotata 2.30 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 3.30 l'eventuale pareggio e 3.10 la vittoria fuori casa dei pugliesi. Equilibrate anche le vittorie sui gol, sempre Bet365 propone a 2.15 l'over 2.5, leggermente ritenuta più probabile una partita con poche reti con l'under 2.5 quotato 1.72 da Unibet.

