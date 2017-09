Video/ Cesena Avellino (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Cesena Avellino 3-1, Serie B (Foto LaPresse)

Il Cesena vince 3-1 contro l'Avellino nella quarta giornata del campionato di Serie B, dopo aver disputato un'ottima partita. Pesa l'errore di Ardemagni dal dischetto per l'Avellino che poteva riaprire il match. Decidono una doppietta di Cacia e un gol di Sbrissa, per l'Avellino è andato in rete Castaldo su rigore. Per i padroni di casa sono i primi tre punti stagionali. Passiamo ora alle statistiche del match. L'Avellino primeggia per i passaggi riusciti 293 a 237, mentre i contrasti hanno visto prevalere il Cesena. Riguardo i tiri totali il Cesena ne ha effettuati 16 contro 12 degli ospiti Passiamo ora alle statistiche personali. Karim Laribi del Cesena ha effettuato ben 37 passaggi ma Laverone è il migliore del match con ben 51 palloni toccati. Il Cesena ha meritato la vittoria grazie ad un maggior possesso palla e alla concretezza del suo attacco.

LE DICHIARAZIONI

Passiamo ora alle parole dei protagonisti in campo. Karim Laribi, che ha toccato tantissimi palloni per la sua compagine, ai microfoni di Sky non ha nascosto tutta la soddisfazione per i tre punti: "Prima vittoria che arriva in casa davanti al nostro pubblico che ci sostiene sempre e lo meritava. Abbiamo avuto paura nel finale, loro sono sempre pericolosi davanti ma ce l'abbiamo fatta. Tre punti d'oro, ora dobbiamo continuare così prendendo spunto da questa partita. Questo ruolo sulla trequarti mi piace, ma l'importante è giocare, in ogni zona del campo". Queste invece le parole di Walter Novellino concesse a Sky Sport: "L'approccio non è stato come volevo io. Abbiamo poi ripreso a giocare come sapevamo ma nel finale l'espulsione ci ha penalizzato molto. Non mi è piaciuto il modo iniziale ma dopo non posso rimproverare nulla alla squadra. Devo registrare qualcosa dietro forse. Lunedì ho già un'altra partita, non voglio fare processi, ripeto è stato sbagliato l'approccio. Se Ardemagni la toccava bene quando l'ha presa male potevamo pareggiare. Ma non si possono regalare gol così".





