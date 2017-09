AlbinoLeffe Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta AlbinoLeffe Santarcangelo (Foto LaPresse - repertorio)

Albinoleffe-Santarcangelo, partita diretta dall’arbitro Giacomo Camplone oggi pomeriggio, domenica 17 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Si affronteranno due squadre già discretamente bisognose di punti, con i seriani che dopo due sconfitte consecutive in avvio di campionato, solo domenica scorsa sono riusciti a centrare la prima vittoria della stagione, sbancando il difficile campo del Renate grazie al gol di Agnello nella ripresa. Una vittoria che vale ancor di più considerando che l'Albinoleffe ha dovuto disputare in inferiorità numerica tutto il secondo tempo, a causa dell'espulsione di Kouko alla fine della prima frazione di gioco. Una vittoria e due sconfitte in questo avvio di campionato anche per il Santarcangelo, sconfitto nettamente domenica in casa dal Bassano Virtus che ha rifilato tre reti a domicilio alla squadra romagnola, nonostante fosse reduce da una brillante vittoria esterna sul campo del Gubbio. Il campionato ha appena emesso i primi vagiti eppure Albinoleffe e Santarcangelo galleggiano già appena sopra la zona play out: la sfida del primo pomeriggio di domenica servirà per lanciare un segnale di solidità e soprattutto per non ritrovarsi già in affanno in questa fase iniziale della stagione, a rincorrere posizioni più tranquille di classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA ALBINOLEFFE SANTARCANGELO

Albinoleffe Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

CHIAVE TATTICA

Entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre: 3-5-2 per l'Albinoleffe di Max Alvini, stesso modulo per il Santarcangelo allenato da Angelini. Sicuramente andrà valutato come le sdue squadre arriveranno da un weekend che è stato trionfale per i seriani e deprimente per i romagnoli. Le due squadre si sono affrontate l'anno scorso in campionato, con l'Albinoleffe che ha vinto lo scorso 7 maggio il confronto casalingo, tre a uno con le reti di Agnello, Loviso e Montella per i seriani, mentre il Santarcangelo aveva prevalso nell'andata giocata in casa con il punteggio di due a zero.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker puntano abbastanza convinti sulle possibilità dell'Albinoleffe di fare risultato pieno. Bet 365 quota 1.83 la vittoria interna, Paddy Power offre a 3.30 la quota relativa al pareggio mentre Betclic quota 4.10 la possibilità che i romagnoli ottengano la loro seconda vittoria consecutiva in trasferta.

