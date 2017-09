Bassano Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano Pordenone - LaPresse

Bassano-Pordenone, diretta allo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa dall’arbitro Daniele Viotti questa domenica 17 settembre alle ore 18,30, è un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone B. Classifica alla mano, si tratta di un incontro di una certa rilevanza per i primi posti della graduatoria in quanto entrambi i contendenti hanno saputo iniziare in maniera molto buona e decisa la nuova annata. In particolare il Bassano ha raccolto 6 dei 9 punti a disposizione mettendo a segno 5 reti ed incassandone soltanto 2. Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Fano per 1-0, hanno battuto per 2-1 il Ravenna grazie alle reti di Venitucci e Laurenti e quindi nella scorsa domenica per 3-0 in trasferta il Santarcangelo con reti di Diop, Minesso su calcio di rigore e Grandolfo.

Il Pordenone invece è primo in classifica con 9 punti ottenuti in tre vittorie convincenti. Esordio con vittoria per 1-0 sul campo del Pordenone, alla seconda è stato piegato per 3-1 il Sudtirol ed infine la passata domenica successo nuovamente in trasferta raccolto sul campo del Fano con il punteggio di 1-0. I precedenti tra il Bassano ed il Pordenone sono complessivamente pari a 7 con un bilancio che appare in perfetto equilibrio ed in particolare con tre vittorie per parte ed un pareggio. Lo scorso anno fu doppia vittoria del Pordenone (una del Bassano) che addirittura annichilì i propri avversari con un sonoro 6-0.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Bassano dovrebbe continuare a proporre il cosiddetto modulo ad albero di Natale ed ossia il 4-3-2-1. Tra i pali Grandi mentre nella linea difensiva troviamo Andreoni sulla destra, nel mezzo Bizzotto al fianco di Barison mentre per il ruolo di terzino sinistro è in atto un ballottaggio tra Karkalis e Bonetto con quest’ultimo in leggero vantaggio. A centrocampo nel ruolo di regista basso Bianchi è in vantaggio nel ballottaggio con Salvi mentre sui ruoli di interni a destra lo svizzero Botta e sulla sinistra Laurenti (da non escludere l’utilizzo di Proia). In avanti unica punta di ruolo Diop con alle spalle il fantasista Minesso e Venitucci. Anche il Pordenone dovrebbe adoperare lo stesso sistema di gioco ed ossia con Perilli a difendere i pali, in difesa nel mezzo Stefani e Parodi, sulla corsia di destra Formiconi o Pellegrini e sulla corsia mancina De Agostini. Non ci sono dubbio nell’utilizzo davanti alla difesa di Burrai, Misuraca come mezzala di desta ed uno tra Lulli e Buratto dall’altro lato. In avanti bomber Gerardi che verrà supportato da Ciurria e Martignago.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo alle quote proposte dalle principali agenzie di scommesse ed in particolare dalla Snai, traspare un certo equilibrio dovuto non solo ai risultati ottenuti sin qui dalle due contendenti ma anche dalla bontà delle due rose. In particolare c’è un leggero favore nei riguardi del Bassano la cui vittoria è stata quotata 2,45 mentre l’eventuale affermazione esterna del Pordenone darebbe diritto ad un moltiplicatore di 2,70. In caso di pareggio la quota prevista da Snai è di 3,05.

© Riproduzione Riservata.