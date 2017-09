Carrarese Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Olbia, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese-Olbia, che sarà diretta da Michele Di Cairano, è una delle sfide più interessanti della quarta giornata di Serie C 2017-2018, Girone A. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 17 settembre. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che seguono da vicino le sorti del girone A, visto che si affrontano due delle sorprese più piacevoli di questo avvio di stagione. La Carrarese in classifica è quinta. Dopo aver vinto le prime due partite, ha perso sul campo della capolista Viterbese.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA CARRARESE OLBIA

Carrarese Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

I padroni di casa laziali hanno avuto la meglio con un pirotecnico 4-3, a testimonianza di come la partita sia stata molto combattuta da ambodue le parti. L'Olbia ha fatto ancora meglio, piazzandosi al secondo posto dopo le prime tre giornate di campionato. I sardi si sono resi protagonisti di un avvio sprint, condito da due vittorie (una di prestigio contro il Pisa) ed un pareggio, in casa domenica scorsa contro il brillante Piacenza. Il distacco dalla vetta è di sole due lunghezze per l'Olbia, che è in seconda posizione a quota 7 punti insieme soltanto al Siena. Prima in classifica la Viterbese, che fin qui viaggia a punteggio pieno e con il vento in poppa.

QUI CARRARESE: FORMAZIONI E TATTICA

Nell'ultima partita di campionato, la Carrarrese ha perso 4-3 in trasferta sul campo della capolista Viterbese. Il match si era messo da subito in salita per la Carrarese, che aveva chiuso il primo tempo sotto di 3 reti. La Viterbese si era dimostrata fin lì impeccabile, ma ecco arrivare la timida reazione dei toscani con la rete del 3-1 firmata da Biasci. Al 67' Ngissah riportava il risultato sul 4-1, poi Piscopo e 'Ciccio' Tavano accorciavano il risultato nel finale fino al 4-3. Negli ultimi 10 minuti il risultato non cambia più, con la Carrarese che è uscita comunque a testa altissima dal confronto con la Viterbese prima della classe. L'uomo in più per la Carrarese, una volta di più, si è confermato essere Francesco Tavano, che vanta esperienze importanti in Serie A e all'estero. Per Tavano, 38 anni di Caserta, forse questa sarà l'ultima stagione a così alti livelli, prima di pensare a chiudere la propria carriera in Campania e lasciare per sempre il calcio giocato. Fin quando però riesce a fornire prestazioni importanti come quella sul campo della Viterbese, Tavano rimane uno dei bomber più pericolosi di tutto il campionato della Lega Pro. E questo per la Carrarese non può che essere motivo di orgoglio e fiducia nell'immediato futuro.

QUI OLBIA: FORMAZIONI E TATTICA

Piccola fermata per l'Olbia di Bernardo Mereu, che pareggia in casa davanti al proprio pubblico contro un Piacenza mai domo. I sardi avevano subito la rete di svantaggio nel corso del primo tempo, rimediando però al gol subito con l'ennesima marcatura di Daniele Ragatzu. Per quest'ultimo, ex giovane promessa della Primavera del Cagliari e con qualche gettone di presenza in Serie A con la maglia rossoblu, può essere fatto lo stesso discorso che abbiamo in precedenza fatto per Tavano. Con una sottile differenza però: Ragatzu all'età di 25 anni è nel pieno della maturità calcistica e davanti a sé ha ancora gli anni migliori della sua carriera. Quella di quest'anno potrebbe realmente essere la stagione della definitiva esplosione per un giocatore di talento come lui, che contro il Piacenza ha segnato il suo secondo gol in tre partite disputate.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Carrarese Olbia, partita valida per la quarta giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Carrarese) vale 2,20; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Olbia) vi permetterebbe di vincere 3,10 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

