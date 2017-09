Chelsea-Arsenal/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chelsea-Arsenal (LAPRESSE)

Il derby londinese tra Chelsea ed Arsenal è una delle partite in programma per la quinta giornata della Premier League 20178-2018: appuntamento domenica 17 settembre a Stamford Bridge, calcio d’inizio alle ore 14:30. In questa stagione, il Chelsea di Antonio Conte cercherà di difendere il titolo di campione d’Inghilterra conquistato l’anno scorso. La partenza nel nuovo campionato è stata tutto sommato positiva: dopo l’inaspettato ko iniziale in casa contro il Burnley (2-3), i Blues hanno ottenuto e vittorie consecutive mettendo in riga Tottenham (1-2), Everton (2-0) e Leicester (1-2). Ora l’Arsenal, che lo scorso 6 agosto ha scippato al Chelsea il Community Shield prevalendo ai calci di rigore per 5-2.

Il calendario ha riservato un avvio tortuoso per la squadra di Conte, che a fine mese (sabato 30 settembre) riceverà il Manchester City di Guardiola mentre settimana prossima farà visita allo Stoke (sabato 23). Martedì intanto il Chelsea ha esordito in grande stile nella fase a gironi di Champions League, spazzando via gli azeri di Qarabag con un tennistico 6-0. L’Arsenal invece ha raccolto 6 punti nei primi 4 turni di Premier, battendo Leicester (4-3) e Bournemouth (3-0) ma cadendo contro Stoke (1-0) e Liverpool (4-0).

Anche i Gunners sono stati protagonisti in infrasettimanale, inaugurando la prima fase di Europa League con un successo per 3-1 sui tedeschi del Colonia. Nel frattempo persistono i dubbi di tifoseria e critica su Arsene Wenger, che anche quest’anno sembra non aver assemblato una squadra abbastanza forte per vincere il campionato (l’ultima Premier conquistata risale ormai al 2004); inoltre non si placano le chiacchiere relative al futuro di alcuni giocatori cardine, come Mezul Ozil e Alexis Sanchez entrambi in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA CHELSEA ARSENAL

Chelsea-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 3 HD, il numero 203: telecronaca dalle ore 14:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Chelsea tutti a disposizione eccezion fatta per il centrocampista Drinkwater, ancora infortunato. Il difensore Gary Cahill invece rientra dopo la squalifica e dovrebbe comporre il pacchetto arretrato assieme a David Luiz, Azpilicueta e al portiere Courtois. Linea di centrocampo a quattro con Victor Moses sulla fascia destra, Fabregas e Kanté per vie centrali e Marcos Alonso a sinistra; nel reparto offensivo invece Hazard e Pedro sopporteranno il centravanti Morata. Da non escludere la conferma nell’undici titolare di Davide Zappacosta, autore di una gran prestazione -con tanto di eurogol- nel match di Champions League. Nell’Arsenal da valutare le condizioni di Ramsey e Ozil, ma entrambi dovrebbero essere della partita. Wenger dovrebbe riproporre il modulo 3-4-3 con Cech tra i pali e Mustafi, Koscielny e Monreal in difesa. In mezzo al campo Granit Xhaka e Ramsey (o in alternativa Wilshere), sulle fasce Bellerin (destra) e Kolasinac (sinistra) e davanti il tridente con Walcott e Sanchez ai fianchi di Lacazette.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano sui padroni di casa, che sembrano aver ben metabolizzato il ko casalingo nel turno d’apertura. Sul portale snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Chelsea a quota 1,77, poi il segno X per il pareggio a 3,85 e il segno 2 per il successo esterno dell’Arsenal a 4,25. Opzione Under quotata 2,25, Over 1,60, Gol 1,53 e NoGol 2,35.

