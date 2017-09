Chievo Atalanta/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo-Atalanta (LAPRESSE)

Chievo e Atalanta si affrontano in una partita diretta dall’arbitro Mariani e valida per la quarta giornata del massimo campionato di Serie A alle ore 18.00 di oggi, domenica 17 settembre. Il match si presenta decisamente interessante perchè entrambe sono state protagoniste dello scorso campionato e in questa nuova stagione puntano a riconfermarsi, in particolare i nerazzurri reduci da una memorabile e splendida notte di Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CHIEVO ATALANTA

Chievo-Atalanta, domenica 17 settembre alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sui canali numero 206 e 252 del satellite, ovvero Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Chievo di Maran, dopo un ottimo esordio sul campo dell'Udinese, dove alla prima giornata è arrivata una bella vittoria per 2 a 1, è incappato in due sconfitte consecutive contro Lazio (1-2 in casa) e Juventus (3-0 allo Stadium). Certamente era stata messa in preventivo la possibilità di incappare in due stop contro formazioni di caratura decisamente superiore, ma se lo stop contro la Lazio era comunque giunto al termine di una partita ben giocata dai veneti, quello contro la Juventus non è andato giù a tecnico e società, perchè la squadra non ha mai dato la sensazione di voler provare a giocarsi le proprie carte. Ora Maran chiede una reazione immediata contro l'Atalanta, anche se il match non si presenta semplice, specialmente dopo quanto fatto vedere dai bergamaschi in Europa League.

L'Atalanta è infatti tornata dopo più di 20 anni in Europa e lo ha fatto letteralmente con il botto, vincendo 3 a 0 contro il ben più quotato Everton di Koeman. La squadra di Gasperini ha letteralmente dominato il match e i goal potevano essere molti di più. Ora i bergamaschi sono chiamati ovviamente a non dissipare quanto ottenuto, perchè il girone di Europa League rimane comunque difficilissimo, ma la squadra ha dato una dimostrazione di forza e di fame che fa capire come la qualificazione sia possibile. Ora ritorna il campionato e Gasperini vuole 3 punti anche contro il Chievo, per dare seguito alla buona prova contro il Sassuolo, sconfitto per 2 a 1 in casa. Il match contro il Chievo sarà un buon banco di prova dopo la trasferta di Napoli, conclusasi con una sconfitta per 3 a 1 dove però i bergamaschi hanno fatto come sempre vedere un ottimo gioco, che ha messo in difficoltà estrema la compagine allenata da Maurizio Sarri. Gasperini dopo la fine del match contro l'Everton è stato chiaro, affermando che l'obiettivo primario è fare bene in Europa League, ma che anche in campionato la Dea deve fare la sua figura.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Chievo Verona dovrebbe giocare con gli stessi 11 che sono scesi in campo a Torino. Il modulo sarà il 4-3-1-2 e l'unico dubbio di Maran, che deve fare a meno solo di Meggiorini, appare quello tra Pucciarelli e Pellissier, con il primo favorito per una maglia da titolare. I bergamaschi invece si schiereranno con il 3-4-2-1. In campo dovrebbero scendere quelli che Gasperini considera i titolari e quindi vedremo sicuramente Petagna, Hateboer e Freuler in campo. L'unico dubbio riguarda il ruolo di trequartista, dove sono in lizza, come sempre Ilicic e Kurtic. Cornelius, che ha ben impressionato nel match contro il Sassuolo, partirà invece dalla panchina anche in questo match, pronto a subentrare a Petagna a match in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote del match, va detto che i bookmakers nutrono fiducia nell'Atalanta, ma immaginano comunque un match equilibrato. Un colpo esterno della Dea viene infatti quotato dalla Snai a 2,45 volte la scommessa, mentre un successo scaligero è dato a 2,95 volte la giocata. Un eventuale pareggio, risultato che farebbe più comodo al Chievo, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,25 volte la scommessa.

© Riproduzione Riservata.