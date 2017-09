Classifica Serie B / Risultati 4^ giornata: un terzetto al comando, domani si torna in campo

Classifica Serie B (LaPresse)

La classifica di Serie B al termine della quarta giornata vede al comando un terzetto composto da Perugia, Carpi e Frosinone. Classifica già definitiva, dal momento che non ci sono posticipi: il perché è presto detto, già domani si tornerà in campo con l'anticipo della quinta giornata, che si disputerà in turno infrasettimanale. Dunque la Serie B non ha soste, sarà la solita maratona lunga 42 giornate e fare il bilancio a metà settembre conta relativamente. Tuttavia, possiamo certamente lodare chi è partito bene, osservando però come le caratteristiche delle tre capolista sono molto diverse fra loro, come dimostrano alcune elementari statistiche.

ESTREMI OPPOSTI AL COMANDO

Per il Carpi appena quattro gol segnati sono bastati per conquistare 10 punti, frutto di tre vittorie per 1-0 e il pareggio per 1-1 di ieri contro la Cremonese, primo gol subito da una comunque eccellente difesa emiliana, chiaramente il punto di forza del Carpi. Il Perugia invece ha segnato la bellezza di 13 gol finora, dunque gli umbri sono al comando a suon di reti: miglior attacco del campionato cadetto, davanti anche all'immancabile Pescara di Zdenek Zeman (12 gol), che però ha anche la seconda peggiore difesa del campionato a limitarne per ora le prospettive. Per il Frosinone infine 10 gol segnati e 6 subiti, dunque numeri più simili a quelli del Perugia.

COSA CI ATTENDE

Come abbiamo già accennato, si tornerà in campo già domani con la quinta giornata, aperta dall'anticipo Avellino-Venezia, naturalmente fra due squadre che avevano anticipato le loro partite al venerdì proprio per tornare in campo già oggi. Quanto agli impegni delle tre capolista, il Frosinone sarà di scena sul campo dell'Ascoli, il Perugia affronterà la trasferta a Palermo (il big-match di questa giornata) e il Carpi gioca in casa contro il Foggia, tutte partite che saranno in programma martedì sera, alle ore 20.30 come il resto del programma.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 4^ GIORNATA

Venerdì 15 settembre

RISULTATO FINALE Venezia-Spezia 0-0

RISULTATO FINALE Cesena-Avellino 3-1 2', 52' Cacia C, 27' Sbrissa C, 55' rig. Castaldo A

Sabato 16 settembre

RISULTATO FINALE Brescia-Pro Vercelli 0-0

RISULTATO FINALE Cremonese-Carpi 1-1 - 1' A. Brighenti (Cr), 34' Mbakogu (Ca)

RISULTATO FINALE Empoli-Ascoli 3-0 - 37' Al. Donnarumma, 50' Caputo, 85' Ninkovic

RISULTATO FINALE Foggia-Palermo 1-1 - 42' Nicastro (F), 80' Murawski (P)

RISULTATO FINALE Frosinone-Bari 3-2 - 6' aut. Cassani (F), 15' Improta (B), 29' rig. Improta (B), 31'. D. Ciofani (F), 71' Sammarco (F)

RISULTATO FINALE Novara-Cittadella 1-0 - 94' Di Mariano

RISULTATO FINALE Perugia-Parma 3-0 - 18' Han, 51' Buonaiuto, 67' Buonaiuto

RISULTATO FINALE Salernitana-Pescara 2-2 - 25' Capone (P), 72' S. Pettinari (P), 78' Sprocati (S), 90' Minala (S)

RISULTATO FINALE Virtus Entella-Ternana 3-1 - 3' Eramo (V), 29' Montalto (T), 55' Luppi (V), 60' aut. Gasparetto (V)

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Perugia, Carpi, Frosinone 10

Empoli 8

Cremonese 7

Avellino, Palermo, Parma, Novara, Venezia 6

Pescara, Brescia, Ternana 5

Cittadella, Virtus Entella, Cesena, Spezia 4

Bari, Ascoli, Salernitana 3

Foggia 2

Pro Vercelli 1

