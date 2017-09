Diretta / Chievo Napoli Primavera streaming video e tv, orario e risultato live (oggi)

Diretta Chievo Napoli Primavera - LaPresse

Chievo Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro della sezione Aia di Collegno, che sarà assistito dai guardalinee Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo, si disputa alle ore 11.00 di questa mattina, domenica 17 settembre 2017, ed è una partita valida come posticipo della seconda giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Stiamo prendendo familiarità con il nuovo format del massimo torneo giovanile, che da quest’anno riunisce in un girone unico le 16 migliori squadre Primavera: una importante innovazione, fortemente voluta dalle società.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE CHIEVO NAPOLI?

Chievo Napoli, ultima partita della seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1, sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre gratuito e visibile anche al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky: telecronaca a partire naturalmente dalle ore 11:00. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Stream.

LA SITUAZIONE

Nella prima giornata del campionato Primavera 1 avevano vinto sia il Chievo sia il Napoli: naturalmente è troppo presto per fare bilanci, ma possiamo comunque parlare di un interessante confronto fra due squadre che sono in forma, avendo cominciato bene la nuova stagione. In particolare, una settimana fa il Chievo aveva fatto notizia espugnando il campo della Lazio vincendo per 0-1 grazie al gol messo a segno da Rivi al 69’ minuto di gioco. Il Napoli aveva invece debuttato in casa contro il Genoa, battuto per 2-1 grazie alla doppietta di Palmieri con i gol segnati al 64’ e al 71’ minuto, mentre il Grifone aveva accorciato le distanze con il gol di Altare al minuto 85. La Primavera partenopea ha giocato anche in settimana: una bella vittoria per 1-2 sul campo dello Shakhtar Donetsk in Youth League, tuttavia la lunga trasferta in Ucraina potrebbe farsi sentire a livello di stanchezza.

