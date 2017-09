Eugenio Bersellini è morto/ Inter, l’allenatore Scudetto ’80: Sergente di ferro e i pasticcini di Beccalossi

È morto Eugenio Bersellini (LaPresse)

È morto il grande Eugenio Bersellini, allenatore dello Scudetto dell’Inter nel 1979-1980 e mitico interprete di un calcio che forse non c’è più fatto di cuore, grinta, pressing e forze spremute per tutti i suoi giocatori che ancora lo ricordano come il “sergente di ferro”. Lo conferma la locale Misericordia di Prato nella cui sede la famiglia sta allestendo la camera ardente: Bersellini aveva 81 anni e l’addio di oggi è uno dei più tristi nella storia dell’Inter che ben ricorda quella cavalcata negli anni Ottanta con un giovanissimo Zenga, un fenomenale Beccalossi e un inossidabile Spillo Altobelli. Il suo debutto ufficiale come calciatore risale addirittura al 1954 con il Fidenza, seguito da squadre come Brescia, Monza, Pro Patria e Lecce. È però come allenatore che costruisce le migliori fortune nel mondo del calcio: inizia proprio da Lecce negli anni Settanta, e dopo una lunga gavetta nel 1972 arriva all’Inter costruendo la squadra perfetta due anni dopo per lo Scudetto della presidenza Fraizzoli. Seguirono poi tante altre squadra - Torino, Sampdoria, Fiorentina, Avellino, Bologna e altre ancora - fino all’addio alla Panchina nel 2007 al Sestri Levante. Tra i maggiori successi, oltre allo scudetto (1979-1980) ci sono anche due Coppe Italia sempre sulla panchina dei neroazzurri (1977-1978 e 1981-1982).

I PASTICCINI DI BECCALOSSI

Tutti ricordano che il Sergente di ferro Eugenio Bersellini - una sorta di Nereo Rocco su sponda neroazzurra - fondava i suoi metodi di allenamento sul “mantra” del pressing, della corsa e del vortice continuo di esercizi fisici applicati alla tattica, una vera ossessione per il mister dello scudetto Inter numero 11. Già, ma forse ricordano in poco che il compianto allenatore dalla lunghissima esperienza nel calcio italiano soleva “vendicarsi” dei troppi dolci e pasticcini che il geniale n.10 della sua Inter, Evaristo Beccalossi, soleva accompagnare nei periodi post-allenamenti. Ecco, sedute extra, corse sui gradoni e esercizi speciali alla Pinetina per il geniale e grande escluso dal Mundial 1982 volute ovviamente da Bersellini, che non accettava un fisico non perfettamente applicato alla professione di calciatore. Preparazione atletica fatta di metodi bruschi, ma vincenti, un classico burbero dal cuore buono che fu sempre amato dai suoi calciatori: un grande che ci ha lasciato, ciao Eugenio.

© Riproduzione Riservata.