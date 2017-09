FeralpiSalò Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Feralpi Salò Fano - LaPresse: imm. di repertorio

Feralpi Salò-Fano, partita diretta dall’arbitro Davide Moriconi oggi pomeriggio, domenica 17 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B presso lo stadio Lino Turina di Salò.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA FERALPI SALO' FANO

Feralpi Salò Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

I lombardi aveva cominciato benissimo la stagione, vincendo in maniera inaspettata sul campo della più quotata Reggiana, ma ben presto i problemi sono emersi. Due sconfitte consecutive contro Renate e Sambenedettese hanno un po' spento l'entusiasmo della piazza, che si aspetta una reazione già dalla prossima sfida di campionato. Situazione identica per l'Alma Juventus Fano, che ha gli stessi punti in classifica dei diretti avversari di questo turno. I marchigiani hanno vinto la prima giornata in casa contro il Bassano Virtus, per poi perdere a Padova e in casa contro il Pordenone. Due sconfitte di misura che hanno lasciato l'amaro in bocca, e dalle quali la squadra vuole uscire ancor più forte e consapevole dei propri mezzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a leggere le probabili formazioni che si presenteranno in campo. Il tecnico della Feralpi Salò, Michele Serena, giocherà con il modulo 3-5-2. Il suo unidici titolare sarà composto, partendo dalla difesa, dall'estremo difensore Nicholas Caglioni, dai tre difensori centrali Paolo Marchi, Raffaele Alcibiade e il capitano Emerson, fra i calciatori più esperti della categoria; a centrocampo sulla fascia destra ci sarà Ferdinando Vitofrancesco, sul versante opposto Marco Martin (autore di uno dei due gol nella precedente sfida contro la Sambenedettese), mentre al centro verranno impiegati Paolo Capodaglio, Francesco Dettori, e Lorenzo Staiti. Infine in avanti saranno presenti Davide Voltan e Simone Guerra (anch'egli in gol contro la Sambenedettese).

Non si farà attendere la risposta dell'Alma Juventus Fano, che verrà schierata in campo da mister Agatino Cuttone con il modulo di gioco 4-3-1-2 con il classico rombo di centrocampo. La squadra marchigiana dovrà certamente rinunciare al capitano Manuel Ferrani, espulso nella precedente sfida contro il Pordenone e conseguentemente squalificato dal giudice sportivo. La formazione dunque si comporrà così, con il portiere Mirco Miori che coordinerà il lavoro dei quattro difensori, i due terzini Stefano Lanini e Gianmarco Fabbri e i due difensori centrali Filippo Gattari e Rosario Damiano Maddaloni. A centrocampo ci sarà spazio per il mediano Stefano Capellupo, affiancato dalle due mezzali Alberto Torelli e Giorgio Schiavini; leggermente più avanti giocherà il trequartista Alberto Filippini, che fungerà d'appoggio alle due punte centrali Domenico Germinale e Daniele Melandri.

PRONOSTICO E QUOTE

Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte consecutive, e necessitano di punti per non scivolare ulteriormente in classifica. Ecco perché gli addetti ai lavori sono convinti che assisteremo ad una sfida molto intensa ed equilibrata, visto che il livello delle due squadre è praticamente pari. Un occhio di riguardo l'Alma Juventus Fano dovrà riservarlo all'attaccante Simone Guerra, che ha dimostrato in più occasioni di poter gestire da solo il peso offensivo della squadra. Secondo l'agenzia di scommesse Bet Clic, la Feralpi Salò è favorita per la vittoria a quota 1.95. Meno probabile il pareggio a quota 3.15 e ancor più improbabile la vittoria esterna del Fano a 3.80.

