Fermana Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Fermana Mestre verrà diretta da Matteo Gualtieri; siamo nel girone B della Serie C 2017-2018 arrivata alla quarta giornata, e questa partita si gioca alle ore 14:30 di domenica 17 settembre. Una gara tra due formazioni che hanno iniziato la nuova stagione in maniera abbastanza positiva ed in particolare con la Fermana che ha raccolto in 1 punto in due gare (ha già riposato) per effetto della sconfitta subita sul campo del Ravenna per 1-0 e del pareggio strappato per 2-2 sul campo del Sud Tirol grazie alle marcature di Gasperi e Sansovini su calcio di rigore a cinque minuti dal termine. Il Mestre invece ha disputato tre gare raccogliendo 5 punti ed in particolare ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Teramo con rete di Neto, ha battuto in trasferta l’Albinoleffe per 3-1 grazie alle realizzazioni di Gritti, Sottovia e Zecchin e quindi ha pareggiato nuovamente in casa contro il Gubbio con il risultato finale di 1-1 con gol di Sottiva alla sua seconda rete stagionale. La gara tra Fermana e Mestre riveste un interesse ancora maggiore in quanto tra le due compagini non vi sono precedenti ufficiali per cui la storia è tutta da scrivere.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA FERMANA MESTRE

Fermana Mestre non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, in casa Fermana si va verso la conferma di uno schieramento basato su un 4-3-3 piuttosto equilibrato. In porta ci dovrebbe essere il sempre affidabile Valentini mentre in difesa dovrebbero giocare Clemente nel ruolo di terzino destro, Gennari sull’altro fronte mentre nel cuore della difesa spazio a Ferrante e Comotto. Davanti alla difesa a fungere da catalizzatore delle giocate offensive ci sarà Misin con ai propri lati due giocatori con importante caratteristiche aerobiche come nel caso di Gasperi (quest’ultimo ha anche un certo feeling con il gol), e Mane. In avanti salvo sorprese dell’ultimo minuti ci dovrebbero essere Petrucci con D’Angelo e Cremona senza escludere l’opzione che porta a Sansovini che proprio nello scorso match ha trovato un importante gol seppur su calcio di rigore.

Il Mestre dovrebbe invece rispondere con una difesa a tre composta da Perna nel mezzo, centrosinistra Gritti e con sull’altro lato Politti mentre toccherà all’esperto Favaro occuparsi della protezione della porta. A centrocampo ci saranno ben cinque uomini ed in particolare con Boscolo come regista basso, Beccaro da interno di sinistra, uno tra Casarotto e Lavagnoli come interno di destra, Kirwan sulla corsia di destra mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Fabbri e Zecchin. In avanti Sottovia al fianco dell’ottimo Sodinha.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista tattico, il match si presuppone abbastanza bloccato nel mezzo con le due formazioni che utilizzando ugualmente tre uomini nella zona nevralgica del campo mentre sulle corsie laterali si potranno trovare degli interessanti spazi. Non è da escludere che il Mestre qualora dovesse subire il gioco sugli esterni posa allargare Gritti sulla desta con Fabbri che scala più basso nel ruolo di terzino sinistro per passare alla difesa a 4.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote sono la fotografia di una gara in perfetto equilibrio nonostante la Fermana possa contare sull’indubbio vantaggio del fattore campo. La Snai ha fissato a 2,60 il moltiplicatore per l’eventuale successo dei padroni di casa, a 3,10 il possibile pareggio mentre la vittoria degli ospiti darebbe diritto ad una vincita pari a 2,5 volte la posta in palio.

