Francavilla-Catania/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Virtus Francavilla-Catania, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 17 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà un confronto del programma della quarta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Match tutto da seguire tra due formazioni molto ambiziose, reduci peraltro da un weekend sicuramente esaltante. Prima vittoria stagionale per la rinnovata Virtus Francavilla, guidata da Gaetano D'Agostino in panchina dopo la fine della gestione Calabro che tanti successi e soddisfazioni aveva regalato al piccolo club pugliese.

L'uno a zero al Fondi firmato da un rigore messo a segno da Saraniti è stato importante per la classifica ma anche per il morale, per una squadra che aveva iniziato il campionato con un ottimo pareggio interno contro il Lecce, per poi incappare però nella prima sconfitta stagionale sul campo del Bisceglie.

Il Catania invece aveva steccato alla prima pareggiando in casa contro il Fondi e fatto ancora peggio alla seconda giornata, perdendo sul campo della Casertana. La squadra di Cristiano Lucarelli si è sbloccata con uno spettacolare tre a zero rifilato al Lecce sabato scorso, con le reti di Biagianti, Marchese e Russotto che hanno regalato al pubblico dello stadio Massimino una giornata esaltante, attesa da tempo dai tifosi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Giovanni Paolo II: Virtus Francavilla padrona di casa in campo con Albertazzi in porta dietro la difesa a tre composta da Abruzzese, Maccarone e Prestia, mentre i due centrali di centrocampo saranno Buono e l'ex Lazio Primavera Folorunsho. La corsia laterale di destra sarà presidiata da Agostinone e la corsia laterale di sinistra da Delvecchio, mentre Sicurella si muoverà da trequartista alle spalle di Saraniti e del francese Ayina, titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Catania con Pisseri titolare tra i pali alle salle di una difesa a tre con Aya, il croato Bogdan e Tedeschi schierati dal primo minuto. Per vie centrali a centrocampo si muoveranno Biagianti, Lodi e Caccetta, mentre Mirko Esposito sulla fascia destra e Marchese sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. In attacco, spazio a Curiale e Russotto nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Modulo che si è articolato tatticamente per la Virtus Francavilla di Gaetano D'Agostino, schierata con un 3-4-1-2 che punta a sfruttare il fraseggio tra le linee. 3-5-2 per il Catania di Cristiano Lucarelli che ha dato il meglio di sé nella prestazione strepitosa contro il Lecce di sabato scorso. Nel precedente dello scorso anno in casa dei pugliesi, la Virtus Francavilla ha vinto di misura, uno a zero, il 20 novembre 2016 grazie a un gol di Nzola in pieno recupero. Con l'identico punteggio il Catania si è vendicato nel match di ritorno del 5 aprile 2017, vinto grazie a una rete di Di Grazia.

QUOTE E SCOMMESSE

Il blasone del Catania sembra valere più del fattore campo secondo le valutazioni dei bookmaker, con la vittoria etnea quotata 2.38 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale successo interno pugliese e Paddy Power offre invece a 3.10 la quota del pareggio. Le agenzie di scommesse in quanto a gol segnati sembrano lievemente più orientate sull'under 2.5, quotato 1.72 da Unibet, rispetto all'over 2.5 quotato 2.05 da Bet365.

