Genoa Lazio/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Genoa e Lazio si affrontano in una partita diretta dall’arbitro Orsato alle ore 20.45 di questa sera a Marassi e valida per la quarta giornata di Serie A. Il match è molto interessante perché il Genoa è già a caccia di punti salvezza, mentre la Lazio arriva da un ottimo avvio di stagione e nelle ultime gare ha fatto chiaramente capire che il quarto posto e dunque la Champions League potrebbe essere obiettivo raggiungibile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA GENOA LAZIO

Genoa Lazio sarà trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: i canali sono Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD per quanto riguarda la piattaforma satellitare, Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD invece per la pay-tv del digitale terrestre. In entrambi i casi sarà possibile agli abbonati attivare il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO DEL MATCH

A Genova Juric appare già sulla graticola, anche se non sono pochi i tifosi che non gli imputano troppe colpe, visto il mercato portato avanti dalla società in questa estate appena trascorsa. I liguri al momento hanno un solo punto in classifica, frutto di uno scialbo pareggio alla prima giornata contro il Sassuolo. Poi sono arrivate le sconfitte contro Juventus (2-4 in casa) e Udinese (1-0 a Udine), le quali hanno portato malumore nelll'ambiente, anche se quella più difficile da digerire da un punto di vista psicologico è stata sicuramente quella contro la squadra di Del Neri. Ora il Genoa è chiamato ad un altro difficile impegno casalingo, quello contro una Lazio che appare lanciatissima: per Juric potrebbe essere già l'ultima spiaggia.

Clima diverso in casa Lazio, dove le cose sembrano andare decisamente a gonfie vele. Dopo la vittoria per 2 a 1 sul campo del Chievo è arrivata la goleada contro il Milan (4-1 con tripletta di Immobile) e poi il 3 a 2 sul campo del Vitesse in Europa League, che per come è maturato darà sicuramente ancora più autostima ad una formazione che sembra davvero capace di migliorare la già ottima stagione scorsa. Simone Inzaghi appare, insieme ad Immobile, il valore aggiunto della compagine capitolina: c'è chi per lui prospetta, prima o poi, un futuro in una super-big come la Juventus. Ora però bisogna pensare al Genoa, esame da non fallire per una squadra che quest'anno vuole lottare fino all'ultimo per la Champions League e fare bene anche in Europa League, dove l'obiettivo minimo sono i quarti di finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo domenica sera alle ore 20:45, Juric deve fare i conti con diversi problemi, a cominciare dalle assenze di Bertolacci e Izzo, squalificati. Non ci sarà nemmeno Lapadula, che si è infortunato nel match contro l'Udinese e ne avrà per poco meno di due mesi. Al suo posto ci sarà invece Galabinov. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-3, scelto da Juric per dare un po'più di consistenza ad una mediana che in questo momento soffre troppo in ogni partita. Nella Lazio di Simone Inzaghi invece ci sarà ancora spazio per il baby Murgia, che ha deciso il match contro il Vitesse e che avrà una maglia da titolare per la squalifica di Parolo, che ha rimediato un rosso nel match contro il Milan di Montella. In difesa mancherà Wallace, che è alle prese con un fastidio muscolare, mentre in avanti, a fare compagnia a Immobile, tornerà Luis Alberto, che non è partito dall'inizio nel match contro il Vitesse.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmakers tengono decisamente conto dell'ottimo momento della Lazio e della superiorità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Basti pensare che la Snai quota una vittoria dei romani a 2,00 volte la cifra giocata, una quota bassa per una squadra in trasferta. Il successo ligure è poi quotato addirittura a 3,70 volte la scommessa, segno di come i bookmakers vedano un Genoa debole. Un pareggio viene invece quotato, sempre dalla Snai, a 3,50 volte la scommessa fatta.

