Goran Dragic/ Video, mostruoso contro la Serbia: così trascina la Slovenia sul tetto d'Europa

Goran Dragic

La Slovenia è campione d'Europa, ma in realtà ha fatto tutto Goran Dragic, che si è pure concesso un infortunio durante la finale contro la Serbia. A Istanbul succede di tutto, anche che Dragic faccia 35 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Uno show a cui la Serbia ha opposto Bogdan Bogdanovic, che però non ha retto il confronto. Missione compiuta, Goran: la sua prestazione è stata da onnipotenza cestistica. Si è messo sulle spalle la sua Nazionale, trascinandola verso l'atteso trionfo. Il capitano sloveno è stato il mattatore del derby: solo nel secondo quarto ha realizzato 20 punti sui 35 totali. Goran Dragic, se ne facciano una ragione i compagni, è il protagonista assoluto della vittoria della Slovenia, la prima a livello continentale, contro la Slovenia. Non sappiamo se questa sia davvero la sua ultima partita con la maglia del suo Paese, ma sicuramente sarebbe il finale perfetto per Dragic, MVP e campione d'Europa da capitano e leader del gruppo.

SHOW NELLA FINALE DI EUROBASKET: GORAN FA 35 PUNTI!

Goran Dragic contro tutti. Qualcuno provi a fermarlo! Inarrestabile, tranne quando si tratta di andare sul podio. Con lui il fratello Zoran, che non ha partecipato agli Europei, ma è stato il primo tifoso dei suoi compagni. E quindi ha assistito allo spettacolo offerto dal fratello Goran, trascinatore vero della Slovenia sin da quando è cominciato l'Eurobasket. Aveva già fatto vedere grandi cose, trascinando la sua Nazionale in finale, ma si è tenuto la sua migliore prestazione in assoluto per la partita più importante di tutte, l'ultimo atto. Dopo aver spadroneggiato si è sistemato in panchina negli ultimi minuti, nei quali Prepelic ha preso n mano le redini dell'attacco mentre Vidmar è stato superbo in difesa. Esce stremato, con i crampi, dopo aver fatto fuoco e fiamme, soprattutto nel secondo tempo. Se la Slovenia vive questa favola è gran merito della point guard dei Miami Heat.

© Riproduzione Riservata.