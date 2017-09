Gubbio Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gubbio Sambenedettese, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Gubbio Sambenedettese, che sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini, vale per la quarta giornata del girone B di Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 17 settembre. Il Gubbio ha cominciato la stagione con due sconfitte consecutive con Vicenza e Santarcangelo, prima di ottenere il primo punto dell'anno grazie al pareggio esterno sul campo del Mestre. La Sambenedettese invece sta confermando quanto di buono fatto vedere nella scorsa annata, che l'aveva condotta a disputare i play-off di fine stagione: due vittorie su due partite giocate (contro Modena e Feralpi Salò in casa), in attesa di recuperare la sfida contro la Fermana della seconda giornata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA GUBBIO SAMBENEDETTESE

Gubbio Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La formazione del Gubbio, guidata dall'allenatore Giovanni Cornacchini, dovrebbe rispecchiare quella scesa in campo contro il Mestre. Quindi il modulo di gioco sarà senza dubbio il 3-5-2, anche se qualche interprete cambierà. Sicuramente non sarà in campo il difensore centrale Emilio Dierna, espulso nella precedente sfida e di conseguenza squalificato. In porta giocherà il giovane Giacomo Volpe, e dinanzi a lui ci saranno Matteo Piccinni sulla destra, Lorenzo Burzigotti nel mezzo e Lorenzo Paramatti sulla sinistra. A centrocampo spazio per il mediano di contenimento Gianluca Sampietro, che verrà affiancato sulla destra dalla mezzala Daniele Casiraghi e sulla sinistra dalla mezzala Dario Giacomarro. I due esterni di centrocampo che completeranno il reparto saranno Nicola Malaccari sulla fascia destra e Daniele Pedrelli sulla fascia sinistra. L'undici titolare sarà completato dalle due punte centrali, che saranno Nicola Ciccone e il capitano Ettore Marchi.

I tifosi della Sambenedettese si stanno chiedendo come risponderà la propria squadra, che stando alle precedenti uscite non dovrebbe discostarsi dal modulo di gioco, che sarà ancora una volta il 4-3-3. L'allenatore Francesco Moriero manderà fra i pali l'estremo difensore Vincenzo Aridità, che giocherà assieme alla difesa a quattro composta dal terzino destro Francesco Rapisarda, dal primo difensore centrale Matteo Patti, dal secondo difensore centrale Diego Conson e dal terzino sinistro Giovanni Tomi. A centrocampo saranno presenti il mediano di costruzione Armin Bacinovic (passato in Serie A con la maglia del Palermo), la mezzala sinistra Domenico Di Cecco e la mezzala destra Gabriele Bove, che ha segnato uno dei gol vittoria nella sfida precedente. In avanti sulla fascia destra ci sarà Gennaro Troianiello, sulla fascia sinistra giocherà Nicola Valente, mentre la punta centrale sarà Luca Miracoli.

LA CHIAVE TATTICA

Stando a quanto dice attualmente la situazione di classifica, la Sambenedettese dovrebbe essere favorita per il match in oggetto. Tuttavia ad attaccare con più veemenza e convinzione, soprattutto nella parte iniziale della contesa, sarà proprio il Gubbio, che necessita sbloccarsi soprattutto dal punto di vista psicologico. Potrebbe essere una gara tirata e decisa da episodi, quindi particolare attenzione ai calci piazzati e occasioni in mischia.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Gubbio Sambenedettese, partita valida per la quarta giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Gubbio) vale 3,05; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Sambenedettese) vi permetterebbe di vincere 2,20 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

