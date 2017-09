Lucchese Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Monza (LaPresse - immagine di repertorio)

Lucchese Monza sarà diretta dall’arbitro Mario Vigile. Domenica 17 settembre 2017 alle ore 16,30 si gioca dunque per la quarta giornata del campionato di Serie C girone A la gara tra i padroni di casa della Lucchese ed il Monza, una sfida tra due formazioni che sembrano avere lo stesso obiettivo stagionale ed ossia l’ingresso nei playoff e che hanno palesato un inizio di stagione piuttosto simile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

La Lucchese ha totalizzato 3 punti in due partite disputate (ha già osservato il turno di riposo) perdendo all’esordio per 1-0 nel derby di Siena per poi rifarsi davanti al proprio pubblico avendo la meglio sul Pontedera con il punteggio di 1-0 per effetto della rete messa a segno Arrigoni. Il Monza invece in tre turni ha messo da parte 4 punti partendo con la vittoria interna per 2-0 ai danni del Piacenza grazie alle segnature di Cori su calcio di rigore e di Giudici, ha quindi perso 1-0 sul campo della Pistoiese e nella scorsa giornata ha impattato per 0-0 contro il Pisa. Per quanto concerne i precedenti, le due formazioni si sono affrontate 6 volte, due delle quali nel campionato di Serie B 1998/99 per un bilancio che pende dalla parte del Monza che ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. Da segnalare come le due formazioni non si affrontano in gare ufficiali dall’1 aprile del 2007, allora fu 3-2 per il Monza in una gara molto spettacolare.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICHE

Il tecnico dei toscani Giovanni Lopez dovrebbe confermare uno schieramento basato sul 3-5-2 nel quale dovrebbe essere utilizzato tra i pali Albertoni mentre sarà affidato a Capuano il compito di guidare la difesa. Ai lati ci saranno Espeche e Baroni. Nel folto centrocampo a cinque si va verso l’utilizzo di Mingazzini nel ruolo di primo imbastitore di gioco e di perno protettivo per il pacchetto dei 3 difensori centrali. Assieme a lui Cardore e Arrigoni che è anche l’ultimo marcatore della formazione toscana. Sulla corsia di destra spazio a Tavanti mentre dall’altro lato ci dovrebbe essere Bragadin. Salvo sorprese dell’ultimo minuto il tandem offensivo dovrebbe essere formato da De Vena e Fannucchi. La risposta del Monza sarà affidata ad un classico 4-4-2.

In porta Liverani mentre la linea dei quattro dovrebbe prevedere Carissoni come terzino destro, Negro e Riva come centrali e sulla corsia mancina l’ottimo Tentardini. A centrocampo Giudici sulla destra anche in ragione dell’ottimo inizio di stagione, nel mezzo Galli al fianco di Guidetti, mentre il posto da titolare sulla corsi mancina è ballottaggio tra D’Errico e Gasparri. Il duo offensivo dovrebbe essere formato da Ponsat e Barzotti ma non è da escludere che uno dei due possa essere scalzato da Palazzo o Cogliati.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali compagnie di betting, in questo incontro la Lucchese parte con i favori dei pronostici in ragione del non trascurabile fattore campo e di una rosa che appare maggiormente attrezzata. Anche la Snai ha reso disponibile delle quote che vanno in tal senso. Infatti, la vittoria della Lucchese verrebbe premiata con una quota del 2.10 contro il pareggio a 3.15 mentre la vittoria dei lombardi darebbe diritto ad un moltiplicatore pari a 3.25.

