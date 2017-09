MXGP, Tony Cairoli/ Gp Francia 2017 info streaming diretta tv di gara-1 e gara-2 e classifica (17 settembre)

Diretta motocross: Tony Cairoli (LaPresse)

Oggi, domenica 17 settembre, è ancora protagonista il motocross che propone il Gran Premio di Francia 2017, diciannovesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2017 di motocross (MXGP), che è dunque giunto alla sua conclusione, al termine di un mese e mezzo intensissimo nel quale gli ultimi sei Gp sono stati collocati nello spazio di sole sette domeniche. Siamo dunque ormai giunti alla passerella per il campione del Mondo Tony Cairoli, che settimana scorsa ha festeggiato la conquista matematica del nono titolo iridato di una carriera da leggenda. Adesso resta solo da cercare la ciliegina sulla torta, che arriverebbe in caso di vittoria a Villars sous Écot, piccolo comune situato nel dipartimento del Doubs, nella Franca Contea, cioè nella Francia orientale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per seguire il Gran Premio di Francia 2017 di motocross a Villars sous Écot ci sarà - almeno parzialmente - l’appuntamento in diretta tv e di conseguenza anche in diretta streaming video. Questa è una buona notizia, dal momento che la sovrapposizione di altri eventi ha portato spesso l'emittente Eurosport (che detiene i diritti del motocross) a decidere di non trasmettere le gare; stavolta ci sarà spazio almeno per gara-2, che sarà trasmessa su Eurosport 2 HD. Di conseguenza, anche per lo streaming ci saranno le opportunità offerte agli abbonati di Sky oppure Mediaset Premium, le due piattaforme su cui Eurosport è visibile, dunque tramite Sky Go, Premium Play oltre che Eurosport Player.

GLI ORARI DI GARA-1 E GARA-2

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross: le due gare della classe regina MXGP avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10, come di consueto. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10: anche in questo caso naturalmente si tratta della chiusura della stagione.

CLASSIFICA: TONY CAIROLI CAMPIONE DEL MONDO

La classifica del Campionato del mondo ci dice che Tony Cairoli, grazie ai 710 punti ottenuti in particolare grazie alle sei vittorie conquistate in Qatar, Pietramurata, Germania e poi consecutivamente Ottobiano (bis in Italia), Portogallo e Repubblica Ceca, è matematicamente campione del Mondo avendo 83 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, l’olandese Jeffrey Herlings che è secondo a quota 627 punti, quando restano da assegnare solamente i 50 punti in palio oggi fra gara-1 e gara-2 di Villars sous Ecot, sede dell'ultimo Gran Premio stagionale. Un trionfo davvero speciale per Cairoli, che raggiunge a quota nove titoli iridati Valentino Rossi e Carlo Ubbiali fra i motociclisti italiani più decorati di sempre e soprattutto torna a trionfare dopo l’infortunio del 2015, che ne aveva condizionato il rendimento anche nel 2016: per molti di conseguenza l’ottavo Mondiale vinto nel 2014 avrebbe dovuto essere anche l’ultimo della carriera di Tony Cairoli, che invece quest’anno ha scritto una nuova pagina leggendaria della sua fantastica carriera.

